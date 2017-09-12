Müfredat toplantıları yapıldı

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun iki salonunda, Körfez Anadolu Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi ve Yılmaz Akpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonlarında güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantılarına; Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran’da görev yapmakta olan öğretmenler katıldı.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Müfredat Bilgilendirme Toplantısına katılan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç açılış konuşmasında "Eğitimde en önemli paydaş öğretmense müfredatlarda bir nevi eğitimin Anayasası ise öğretmenlerimizin yenilenen müfredatlar konusunda derinlemesine bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu bağlamda öğretmenlerimizin konuya hassasiyet göstermesini özellikler istirham ediyoruz" dedi.

Öğleden sonraki toplantılara Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun katılarak birer konuşma yaptı. Ayrıca İl formatörleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç’u toplantılar öncesinde makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

11-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan bilgilendirme toplantılarında; branşlar bazında yapılan değişikler ve yenilikler, müfredat programlarının neden değiştiği ve nasıl değiştiği anlatılacak.