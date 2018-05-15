Müftü Arvas, tüm Müslüman Aleminin Ramazan’larını tebrik etti

”dedi.

Edremit Müftüsü Arvas “Yüce Allah’ın engin rahmet, mağfiret ve bağışlamasının diğer zamanlara göre daha fazla olduğu, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel örneklerinin verildiği Ramazan Ayı’na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk nasip ederse; “15 Mayıs Salı gününü 16 Mayıs Çarşambaya bağlayan gece teravih namazını kılacak ve aynı gece sahura kalkarak” bu ayın manevi atmosferine girmiş olacağız.

Ramazan Ayı diğer aylara nispetle dini ve sosyal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Arvas “Bu ayın ulviyeti “Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmiş olması, onu diğer aylardan daha hayırlı kılan “Kadir Gecesi”nin bu ayın içinde bulunması, bu ayda tutulan orucun bir arınma ve takva vesilesi olması kulun Allah’a olan iman ve bağlılığını bu ibadet vasıtasıyla kendi nefsinde yaşayarak tecrübe edebilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hakikatı Kur’an-ı Kerim bize şöyle bildirmektedir: “Kur’an’ın insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırt edici belgeler olarak indirildiği Ramazan ayını idrak eden O’nda oruç tutsun. Hasta ve yolculukta olan tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Sayıyı tamamlamanızı ve yol göstermesine karşılık kendisini yüceltmenizi ister. Belki şükredersiniz” (Bakara-185)

Bu ayda bireysel ve sosyal hayatımız yepyeni bir canlılık kazanmakta, kalpler ilahi rahmet ve mağfiret arzusu ile yıkanmakta, gönüller sahurun bereketi, iftarın sevinci, teravih namazının huzuru, okunan ve dinlenen Kur’an’ın feyzi ve tutulan orucun manevi hazzı ve zevki ile incelerek manevi derinlik kazanmaktadır.

Ayrıca bu ayın manevi atmosferinde, şahsiyetlerimiz yenilenmekte, özümüzde yer alan ancak çoğu kere farkına varamadığımız iyilik ve feragat duygularımız kendisini daha fazla göstermekte, idrakımız genişlemektedir. Oruç ibadeti sayesinde ihtiyaç sahibi insanların durumları daha iyi anlaşılmakta ve bu nedenle yardım yapma ve paylaşma gücümüz kuvvetlenmekte; muhtaç aileleri, yaşlı ve kimsesizleri, özürlüleri, terkedilen çocukları, aç ve açıkları düşünme, onların yanında olma arzumuz daha belirgin hale gelmektedir.”dedi.

Bu aya rengini veren en temel ibadet şüphesiz orucun olduğunun altını çizen Arvas “Mümin oruçlu iken ahlaki, ruhsal ve duygusal bir başkalaşım içerisine girmektedir. Bir kulluk tezahürü olan oruç, insana benliği ve ihtirasları ile mücadele etmeyi öğreterek, nefsin bitmez tükenmez arzularına karşı insanın şeref ve onurunu koruyan bir kalkandır. Aynı zamanda oruç, insanın huzur ve mutluluğu için gerekli olan; sabır, kanaat, merhamet ve şefkat duygularını geliştiren ve sosyal hayattaki; kin, haset ve kıskançlık gibi insanları huzursuzluğa sevk eden olumsuzlukları bertaraf eden ilahi bir emirdir.

Oruç ayı olan bu ayda insanlarımızın, “hayırseverlik” özelliği öne çıkmalıdır. Kur’an’ın indirilişiyle şereflenen Ramazan Ayı’nı, mali ve bedeni ibadetleri yerine getirerek, Kur’an’ın lafzının yanında anlamı ve maksadını anlamaya çalışarak, toplumumuz, ülkemiz ve bütün insanlık için dualar ederek, Allah rızası için, eş, dost, akraba, komşu ve ihtiyaç sahiplerine iftarlar vererek ve ahlaki güzellikleri yaşayarak geçirmeliyiz. Müslüman olarak, İslam’ı dünya kamuoyu önünde sevimsiz gösterecek ve müslümanlara yakışmayacak davranışlardan uzak durmalıyız.

Öte yandan kendi vatanında, kendi bayrağının gölgesinde, hür ve müstakil yaşamanın ne büyük nimet olduğunu hatırlamalı, Cenab-ı Hakk’a hamd etmeliyiz. Şu anda, büyük bir zulüm altında inleyen, ezansız, Kur’an’sız bırakılan milyonlarca mazlum ve mağdur Müslüman’ın acısını ta yüreklerinde duymalı ve bunların kurtuluşu için de dua etmeliyiz.”dedi.

Vatandaşı din konusunda aydınlatmak olarak belirtilen asli görevleri olduğunu ifade eden Edremit Müftüsü Said Emin Arvas “Özellikle Ramazan ayı boyunca Edremit Müftülüğü olarak siz değerli hemşehrilerimize Yüce dinimiz İslam’ın doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasına azami gayret gösterilecektir. Bu vesile ile oluşturulan “Ramazan Ayı Özel Va’z ve İrşad Ekibi” ile halkımızın hizmetinde olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımızca bu Ramazan için belirlenen tema olan “İsraf” konusu üzerinde özellikle durulacaktır. Bu çerçevede Ramazan ayı müddetince Merkez Bekireferdi Camiinde hergün öğlen ve yatsı namazlarından evvel sohbet yapılacaktır. İlçemiz Merkez Alemizade camiinde geçen yıllarda olduğu gibi hatimle teravih namazı kılıncaktır. Ayrıca geçer sene olduğu gibi bu sene de “Ramazan-Şerifin Manevi İkliminde Ecdadımızın bir Ramazan geleneği olan 1001 Hatim okumaya siz de katılın” duyurusu ile Ku’an-ı Kerimi daha çok okumaya ve dinlemeye teşvik düşüncesi ile bir program düzenledik. Siz değerli Edremitli hemşehrilerimin bir hayli rağbet göstereceklerine inandığım bu Kur’an okuma neticesinde tamamlanan hatm-ı şeriflerin duası Kadir gecesinde Bekirefendi Camiinde başta aziz şehitlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimizin ervahına ithafen yapılacaktkır.

Kavuşma şerefine erdiğimiz Ramazan-ı Şerifte İbadetlerimizin ve dualarımızın kabulü için yüce Allah’a yalvaralım. Bu engin rahmet deryasından olabildiğince daha çok istifade etmeye gayret gösterelim. Bu mübarek ayın bütün müminlere, gönül coğrafyamıza, bütün İslam Alemine ve bütün beşeriyete hayırlar getirmesini, birlik ve bütünlüğümüzün pekişmesine, aziz milletimizin ve cennet vatanımızın huzur ve selametine vesile olmasını, Cenab-ı Hak’tan diler, bütün okuyucularımın ve siz değerli Edremitli hemşehrilerimin Ramazan’larını tebrik ederim.”dedi.