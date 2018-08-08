Müftü Gevher basınla buluştu

Müftü Hamdi Gevher, basın mensupları ile tanışmak ve kurban hizmetlerini anlatmak için toplantı yaptı. Hamdi Gevher, "Bizim işimiz gönül işidir. Asla memur zihniyetiyle yapılmaz. Sadece cami içinde değil, hayatın her alanında var olmak zorundayız. Aksi hale kötü maksatlı kişiler bu boşlukları doldurarak yüce dinimizi yanlış aktarabilirler. Gayemiz, dünya ve ahirette ebedi mutluluğa erişebilmek için, din-i mübin-i İslamın rahmet çağrısıyla insanlarımızı buluşturma yolunda var gücümüzle çalışmak. Aziz ve gazi milletimizin hizmetkârı olabilmektir. Hedefimiz, başkanlığımızın hedeflerine, vizyon ve misyonuna uygun olarak, din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket etmektir. Bütün insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla birlik ve beraberlik ruhu içinde toplumun tamamına ulaşmak istiyoruz “ dedi.