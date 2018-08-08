Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 14:08

Müftü Gevher basınla buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin yeni müftüsü Hamdi Gevher basınla buluştu.

Müftü Gevher basınla buluştu

08 Ağustos 2018 14:08


Müftü Hamdi Gevher, basın mensupları ile tanışmak ve kurban hizmetlerini anlatmak için toplantı yaptı. Hamdi Gevher, "Bizim işimiz gönül işidir. Asla memur zihniyetiyle yapılmaz. Sadece cami içinde değil, hayatın her alanında var olmak zorundayız. Aksi hale kötü maksatlı kişiler bu boşlukları doldurarak yüce dinimizi yanlış aktarabilirler. Gayemiz, dünya ve ahirette ebedi mutluluğa erişebilmek için, din-i mübin-i İslamın rahmet çağrısıyla insanlarımızı buluşturma yolunda var gücümüzle çalışmak. Aziz ve gazi milletimizin hizmetkârı olabilmektir. Hedefimiz, başkanlığımızın hedeflerine, vizyon ve misyonuna uygun olarak, din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket etmektir. Bütün insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla birlik ve beraberlik ruhu içinde toplumun tamamına ulaşmak istiyoruz “ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç