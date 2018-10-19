Müftülük personeline kanser farkındalık eğitimi

Edremit İlçe Müftüsü Said Emin Arvas ve Şube Müdürü Adem Polat'ın katılımı ile gerçekleşen eğitimde kanserde erken teşhisin önemi vurgulanarak tarama yaş gruplarındaki kişiler Edremit İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan Ketem'e davet edildi.

Eğitim de Ketem hemşirelerin den Serpil Yüksekyayla kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Her sekiz kadından birinin artık meme kanserine yakalandığını ve erken teşhis sayesinde mortalite ve morbidite oranının % 70 oranında düştüğünü ve 5 yıllık sağ kalım süresinin arttığını söyleyen Yüksekyayla her kadının 40 yaşından sonra tarama maksadı ile 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerektiğini söyledi. Ketem hemşirelerinden Nebiye İnal ve Perihan Demirtaş kanserde genel belirtiler konusunda eğitim verdi. Aniden verilen aşırı kilo, halsizlik, idrar ve dışkılama da değişiklikler, uzun süren ve geçmeyen kemik ağrıları ve tedavi ile düzelmeyen yüksek ateş kanser belirtilerinden olabileceğini açıkladı. Kanserde ki farkındalığın erken teşhiste büyük yer aldığını belirten Dr. Serenay Kandur tüm İl ve İlçelerde hastanelere entegre çalışan Ketem'lerde tarama programlarının gerçekleştiğini söyledi. Edremit'te bağlı tüm cami imamları ve Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığı eğitim büyük ilgi gördü.