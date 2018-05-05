Muharrem İnce, Erdek Zamanı Festivali’ne katıldı

Yalova’dan karayoluyla Balıkesir’in Erdek ilçesine gelen İnce’yi ilçe girişinde partililer ve bando takımı meşalelerle karşıladı. İnce’ye bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile destek verdi.

İskele Meydanı’nda halka hitap eden İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik sözlerine cevap vererek, "Benim derdim ülkücülerle değil, Bahçeli’nin politikalarıyla. Neden kızıyorum politikalarına? Milliyetçiliği ayaklar altına aldığını biliyorsun. Bizim husumetimiz yok. Benim seninle de husumetim yok. Politikalarını beğenmiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da konuşmasında yer veren İnce, "Meydan meydan gezip bunların tek derdi Tayyip Erdoğan’ı indirmek diyor. Vallahi de billahi de değil. Tek derdimiz sen değilsin. Bizim derdimiz millet. Sen insen ne olur inmesen ne olur. Doğru, seni indirmek istiyoruz. Seni indirirsek başka ne iner ona bakıyorum. 24 Haziran’da ben seni indirirsem dolar iner mi? Faiz iner mi? Mazot fiyatı iner mi? Benzin fiyatı iner mi? Bunlar inecekse eğer, biz de seni indireceğiz" dedi.

24 Haziran’da seçildiği takdirde Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayını kullanmayacağını vurgulayan İnce, Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ne gideceğini ifade etti.

Konuşmasının ardından kendisine plaket ve çiçek takdim edilen İnce, meydandan ayrıldı. İnce önümüzdeki günlerde Bandırma’da bir miting düzenleyeceğini de ilan etti. İnce’nin Erdek’teki konuşmasına CHP İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Balıkesir Milletvekilleri ve CHP’nin ilçe Teşkilat Başkanları ve Belediye Başkanları da katılarak destek verdi.