Muhtarlar günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlara Günü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir dizi program gerçekleştirildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtına muhtarlar adına çelenk sunumu yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremitli muhtarla adına Çamcı Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürmen yaptı. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemi belirten şiirler okundu. Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri sunulmasıyla Cumhuriyet Meydanındaki kutlama programı sona erdi. Programa Edremit 19 Ekim Muhtarlar günü kutlama programı dolayısıyla Güre Afrodit Termal Otel Tesislerinde öğle yemeği verildi. Güre Afrodit Otelde Muhtarlar onuruna verilen yemekte muhtarlarla bir araya gelen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Her yıl 19 Ekim gününü "Muhtarlar Günü" olarak kutlamaktayız. Bu anlamlı günün görevlerini fedakârca yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikârdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, İlçemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamasına AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenlerin ardından Muhtarlar, Kaymakam Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç ve Belediye Başkanı Kamil Saka'yı makamlarında ziyaret ettiler.