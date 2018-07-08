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08 Temmuz 2018 19:50

Muhtarlara İmar Barışı anlatıldı

Balıkesir’in Kepsut İlçesinde mahalle muhtarlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kepsut Belediyesi tarafında ‘İmar Barışı’ yasası anlatıldı.

Muhtarlara İmar Barışı anlatıldı

08 Temmuz 2018 19:50


Türkiye’de ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için çıkarılan İmar Barışı yasa ve İmar barışına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 8 Haziran’da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar da devam edecek.


İmar Barış yasasını anlatmak için Kepsut Belediyesi ve Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları Kepsut ilçesinde bulunan mahalle muhtarları ile toplantı yaparak, İmar Barışı hakkında bilgi verdi. Kepsut Belediyesinde yapılan toplantıya Kepsut Fen ve İmar Müdürlüğü yetkilileri, Balıkesir Çevre ve Şehircilik il Müdürü Sadullah Özel ve Şube Müdürü Nurettin Erdekli katıldı. Yapılan toplantıda uzmanlar muhtarlara İmar Barışı hakkında ve gereken belgeler ile nasıl başvuru yapılacağı hakkında bilgi verdi.




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