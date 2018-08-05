Murat Can Eser Karesispor’da

Karesispor, geçtiğimiz sezonu Yalova Belediyespor’da geçiren Murat Can Esen ile sözleşme imzaladı.
Karesispor Basketbol Takımı, Reha Öz, İbrahim Yıldırım, Doğukan, Carlos Medlock, Thomas Gipson’dan sonra geçtiğimiz sezonu Yalova Group Belediyespor’da geçiren Murat Can Esen’le anlaştığını kulübün sosyal medya hesabından taraftarlarına ve kamuoyuna duyurdu.
Murat Can Esen, 1990 doğumlu 1.95 boyundaki kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Esen, Yalova’da çıktığı 33 maçta 9.8 sayı 2.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları tutturdu.