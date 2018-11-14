MÜSİAD Şube Başkanı Tuncay Yıldız'dan ortak akıl açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Tuncay Yıldız "Ortak akıl, Balıkesir'i çok kısa sürede yaşamaktan zevk alınacak bir kent haline getirecektir" dedi.

Tuncay Yıldız yaptığı açıklamada; “Tüm dünyada bir kuruşluk yatırımın ödül, bir kişiye iş bulmanın büyük bir başarı olduğu bir dönemde hiçbir kişi ya da kuruluşun sorunları zamana yayma lüksü yoktur, olamaz da diye düşünmekteyiz. İşte tam da burada, biz çözüm dialog-iletişim ile başlar diyoruz. Şehrimizde bulunan kurumların, yaşayan kişilerin birbirleriyle kavga ediyor görüntüsü içinde olmasının, Balıkesirimize verdiği zarara dikkat çekmek istedik. Kurumların yada kişilerin birbirleriyle kavgalı olduğu için patinaj yapan bir şehir görüntüsü vermekten kurtulmak zorundayız. Kavgayla bir yere varılamadığının anlaşılması, bir dostluk havasının esmesi ve somut iş birliklerinin kurulması Balıkesir için olmazsa olmaz konular olarak önümüzde durmakta. Bu ortamın şehrimizde yürüyemez hale gelen konu başlıklarına yol açmasının başlıca sebebi olduğunu da düşünmekteyiz. Bu konuların kronik bir hale gelmesine engel olabilmek adına atılacak ilk adım olarak, iletişim kanallarının daha sağlıklı bir şekilde yürümesi gerektiğini savunuyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Uzun vadede büyüyerek, sağlam bir marka oluşturmak için faydaya odaklanmak gerekiyor. Bu şehirler için de böyledir. Balıkesir'imize fayda sağlayacak şekilde adımlar atmak ve davranışlar sergilemeliyiz. Biz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şubesi olarak, elindeki kaynağı daha katma değerli kullanan bir şehir olarak yolumuza devam etmeliyiz çağrısında bulunuyoruz. MÜSİAD olarak bünyesinde çağımız gereklerine uygun şekilde yeni birimler oluşturmaya başlamış ve ilimizin diğer kurum ve kişileriyle uyum içerisinde çalışan 'Ortak Akıl' a önem vererek adım atan yapımızla, herkesi çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.