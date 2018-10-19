Müspet Değerler Mektebinde 4. eğitim dönemi başladı

Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi'nin 4. dönemi; Gazeteci Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın "2023 Hedefleriyle Türkiye" söyleşi ile başladı.

Müspet Değerler Mektebi'nin programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Meclisi Başkanı Mine Çökel, "Karesi Kent Konseyimiz 3,5 yıllık geçmişi ile diğer kent konseylerine örnek teşkil eden, dikkatleri üzerine çekebilen ve kaliteli projelerle örnek gösterilen bir kent konseyidir. Sırtımızı yasladığımız ve kapısını her çaldığımız da destek aldığımız Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ise 4,5 yılda 8 ödül ile rüştünü ispatlamıştır. Bu onur ve gururun paydaşı olmak bizlere de değer katıyor" dedi.

“Başkan Yılmaz'dan gençlere teşekkür”

Sözün üstatlarını Karesi'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisimize de 3,5 senedir böylesine güzel insanları bizimle bir araya getirdikleri, birikimlerinden faydalanmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Programın moderatörü Veyis Ateş, "Kendisiyle barışık, bu kadar güler yüzlü başkana sahip olduğunuz için çok şanslısınız" derken; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ise "Karesi'ye bir çok kez geldim. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum, mutlu oluyorum. Kent Konseyi'nin çalışmalarını yakından takip ediyor, gittiğim her yerde örnek gösteriyorum. Gençlerin en büyük şansı belediye başkanı. O kapıyı kapatmayınca başarılı işler ortaya koyabiliyorlar" dedi.

“Türkiye'nin 100 yıl sonrasını planlaması lazım”

5 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Mete Yarar, "Türkiye'nin 2023'te nerede olacağından öte önemli bir soru daha var; dünya nerede olacak, 2023 dünya için ne getirecek? 2023 hedefi bu ülke için yakın bir hedef. 2023, ilk yüzyılın tamamlanması adına temsili bir hedeftir. Artık Türkiye'nin 5 yıl sonrasını planlamaktan çok 100 yıl sonra ne yapacağını, nerede duracağını planlaması, konuşması gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne duyulan güvenin bu milletin mertliğinden geldiği söyleyen Mete Yarar, "Dünyanın neresine giderseniz gidin herkes Türk askerinin arkadan vurmayacağını çok iyi bilir. Delikanlıdır ve kavgasını mertçe yapar. Bizim kaypaklığımızdan değil delikanlılığımızdan korksunlar. Duruşumuzu hiç bozmayalım. Bu dik duruş bize güç katıyor. Benim askerim Afrin'e gidiyor. Kapıyı 'Muhammed'in askerleri gelmiş' diyerek açıyorlar. Biz gittiğimiz hiçbir yere kapıyı kırarak girmedik. Bozulursak kaybeden oluruz" dedi.