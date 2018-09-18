Mustafa Bahçeci: "Balıkesirspor- Ümraniyespor maçı kaldığı yerden tekrar oynanmalı"

Lig'in 5. haftasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçta bir seyircinin sahaya girerek hakeme saldırmasının ardından karşılaşmanın hakem ve temsilciler tarafından tatil edilmesi Balıkesirspor yönetimini alarma geçirdi.

Lig'in 5. haftasında oynanan Balıkesirspor Baltok- Ümraniyespor müsabakasının ilk yarısının bitmesi ile sahaya girerek hakeme saldıran şahıs, maçın tatil edilmesine yol açmıştı. Balıkesirspor tesislerinde basın ile bir araya gelen Balıkesirspor Başkanı Mustafa Bahçeci ve yöneticiler, olayı yapan şahsın bir suç makinesi olduğunu ve Balıkesirspor ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirttiler.

"Olayı yapan şahsın Balıkesirspor'la ilgisi yok"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bahçeci, “Ümraniyespor ile yaptığımız maçın devre arasında yaşadığımız müessif bir olayda hakemin verdiği kararlarda hiçbir sıkıntı yoktu. Hakem aleyhine tribünlerden hiçbir tepki yoktu. Devre arasında yönetici arkadaşlardan olayı duyunca aşağıya inerek, hakemin durumunu sordum. Doktor önemli bir şeyi olmadığını beyan etti. Benim üzüntüm böyle olaylar Türkiye'nin birçok şehrinde yaşanıyor. Böyle bir olaydan dolayı hiç maç iptal edilmedi. Hakem ve temsilciler maçı iptal ederek, oynanmasına müsaade etmediler. Bu olayda Balıkesirspor'un taraftarlarının ve taraftar gruplarının hiçbir dahli yok. Güvenlik tedbirleri de sanıyorum yeteri kadar iyi değildi, orada bir güvenlik zafiyeti var. Olayı yapan şahıs tam bir suç makinesi. Balıkesir forması taşıyan bu şahsın Balıkesirspor ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Farklı algılar oluşmasın. Bu konunun Balıkesirspor ile yakından uzaktan bir ilgisi yok. Balıkesirspor'un Türkiye kamuoyunda böyle bir müessif konu ile gündeme gelmesi beni ve Balıkesir'i üzdü. Balıkesirspor olarak sonuna kadar bu doğrultuda federasyon nezdinde, gerekse tüm kurumlar nezdinde bugünden itibaren bütün girişimleri yapacağız. Balıkesirspor büyük bir kulüptür. 52 yıllık kocaman bir çınardır. Balıkesirspor'un kaderi ile kimseyi oynatmam, kimse de oynayamaz. Sonuna kadar bunun mücadelesini yapacağım Balıkesirspor'un çıkarları doğrultusunda mücadele edeceğiz. Ben Türk sporunu bir bütün olarak görüyorum. Türk sporu, federasyon nezdinde Türk futbolu olarak kocaman bir aileyiz. Kimsenin hakkında hiç kimsenin alın terinde gözümüz yok. Biz de Balıkesirspor olarak Türk futbolunun şerefli, onurlu bir parçayız. Hiç kimsenin alın terinde, emeğinde gözümüz yok. Bizimde alın terimize, emeğimize tecavüz ettirmem” şeklinde konuştu.

"Balıkesirspor'un kaderi ile kimseyi oynatmam"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve başka kulüplere yapamadığını Balıkesirspor'a da yapamayacağını belirten Behçeci, “TFF bize de haksızlık yapamaz. Haksızlık yapılmasına sonuna kadar müsaade etmem. Çok açık ve net söylüyorum; gerekirse takımı sahadan çekerim ve bedeli ne ise öderim. Açık ve net olarak söylüyorum. Balıkesirspor ile hiç kimse oynayamaz. Balıkesirspor'un hakem ile bir ceza almaması konusunda vekillerimiz siyasi olarak bu konuda gerekeni yapacaktır. Tecrübeli bir kulüp avukatımız var. Şehrimizde avukatlarımız var. Adil Çelik vekilimiz bir avukat. Hukuki konuda avukatlar ordusu inanıyorum TFF'nin kapısına dayanır. Çok büyük avukat ordusu ile gitmeye gerek yok” açıklamasında bulundu.

"Balıkesirspor- Ümraniyespor maçı kaldığı yerden tekrar oynanmalı"

Balıkesirspor'un haksızlığa uğramaması için siyasiler, şehir ve spor kamuoyunda lobi yapacaklarını belirten Mustafa Bahçeci, “Bugünden itibaren konuyu gündeme taşıdıklarını ve spor yazarlarına anlattıklarını ve spor yazarlarının da televizyon programlarında bu konuyu dile getireceklerini açıkladılar. Spor yazarları ve yorumcular bizim haklılığımızı ve Balıkesirspor'un mağdur olduğunu programlarında dile getirecekler. Biz de Balıkesirspor yönetimi olarak azami şartları zorlayacağız, gücümüzün yettiği yere kadar zorlayacağız. Çünkü Balıkesirspor dün yaşanan hadiseyi asla hak etmiyor. Balıkesirspor'un bu olayla uzaktan, yakından hiçbir alakası yok. Balıkesirspor olarak isteğimiz; yarıda kalan bu maçın kaldığı yerden devam etmesi. Maçın tekrar oynanması, adil ve vicdani olandır. Ümraniyespor Başkanı maçın tatil edilmesini hiç vicdani bulmadığını belirterek, bizden helallik istedi” diye konuştu.

Balıkesirspor Baltok Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı ile bürokratlar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.