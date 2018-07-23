Mysia Air Fest, Türk Yıldızları’nı konuk ediyor

İki gün sürecek havacılık festivalinde gösteri uçuşları, uçuş okullarının tanıtımları, başarılı öğrencilerin uçurulması gibi etkinlikler de yer alacak.

5-6 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Sahilinde Edremit Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenecek olan Mysia Aif Fest bu yıl da havacılık meraklıları ile buluşacak. Türk Yıldızları festival dahilinde 6 Eylül’de saat 18.15’te gökyüzünde yerini alacak. Türkiye’yi tüm dünyada temsil eden Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Türk Yıldızları, Kazdağlarının eteklerinde Edremit Körfezi üzerinde muhteşem bir gösteriye imza atacak. 7 uçaklık paket ile gösteri yapması beklenen Türk Yıldızlarını onbinlerce kişinin izlemesi bekleniyor. Mysia Air Fest dahilinde 5 Eylül’de bölgede hiç uçmamış ve okullarında başarı göstermiş öğrenciler festivale katılan uçuş okullarının uçakları ve özel uçaklar ile uçurulacak. Festivalde 6 Eylül günü ise Akçay Sahilinde Türk Yıldızları gösterilerinin yanı sıra sivil uçakların uçuş gösterileri, uçuş okullarının geçişleri ve özel uçakların pas geçişleri yer alacak. Gösterilere paramotor ve gyrocopter gösterileri de renk katacak.