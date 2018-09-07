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07 Eylül 2018 02:12

Mysia Havacılık Festivali’nde büyük heyecan

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen 5.

Mysia Havacılık Festivali’nde büyük heyecan

07 Eylül 2018 02:12

Mysia Uluslararası Havacılık Festivali 150 bin kişiyi ağırladı. Uçakların gösterilerini binlerce kişi nefeslerini keserek izledi.


Festivale 28 sivil uçak, gyrocopterler, paramotorlar ve Türk Yıldızları katıldı.


Mysia Uluslararası Havacılık Festivali yaklaşık 4 saat sürdü. Akçay Sahilinde düzenlenen festival gösterileri tatilciler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Sivil uçakların gösterileri zaman zaman nefesleri kesti. Özellikle uçakların alçak geçişleri büyük heyecanla izlendi. Festival boyunca Oğuzhan Yararcan ve Mustafa Gürer’in uçakları ile yaptıkları gösteriler dikkat çekti. Festivale bölgede hizmet veren uçuş okulları da katıldı. Uçuş okullarına ait eğitim uçakları alçak pas geçişleri büyük alkış alırken, Kamil Koçman ise 1968 model uçağı ile havacılık gösterilerine renk kattı. Paramotorların yaptığı gösteriler ise izleyenlerden tam not aldı. Festivalin sonunda ise Türk Yıldızları sahne aldı.


Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu "Gösterilerimizi sorunsuz bir şekilde bitirdik. Edremit’i havacılık alanında adını dünyaya duyurduk.Tüm emeği geçen pilotlara ve yer ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 150 bin kişinin izlediği gösterilerimize katılan vatandaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Havacılık bilincinin bölgemizde daha da artırılması için yaptığımız bu festival gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edecek" dedi.




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