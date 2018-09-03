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03 Eylül 2018 12:47

Mysia kapılarını 5. kez gökyüzüne açıyor

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Mysia kapılarını 5. kez gökyüzüne açıyor

03 Eylül 2018 12:47

Mysia Uluslararası Havacılık Festivali 6 Eylül’de Türk Yıldızları’nın da gösterisiyle gerçekleştirilecek.


Bu yıl ’si düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivaline Balıkesir’in Edremit ilçesi ev sahipliği yapacak. 6 Eylül saat 100’da Akçay koordonda havacılık gösterileri meraklıları tarafından izlenebilecek. Festival kapsamında 28 sivil uçak, 3 gyrocopter, 5 paramotor ve yelken kanatlar gösteri uçuşları yapacak. Festivalin finalinde ise Türk Yıldızları 7 uçak ile gösteriye imza atacak. Türk Yıldızları dışında Oğuzhan Yararcan ve Mustafa Gürer de uçakları ile akrobasi gösterileri sunacaklar. Onbinlerce kişinin izlemesi beklenen ve bu yıl ’si düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali ayrıca uçuş okullarına da ev sahipliği yapacak.


Festivali organize eden Körfez Sportif Havacılık Külübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, “Bu yıl tekrar havacılık meraklılarını Edremit’te bir araya getireceğimiz için çok heyecanlıyız. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. O gün gökyüzünde birçok uçağın imzasını göreceksiniz. Türk Yıldızları ilk kez Edremit semalarında 7 uçaklık bir gösteriye imza atacak. Bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı ve havacılık meraklılarını bu eşsiz havacılık şölenini izlemek için Akçay kordonuna bekliyoruz” dedi.




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