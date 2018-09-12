Narkotik uygulamasında 30 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde narkotik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Eğitim-öğretim dönemi başlamadan evvel jandarma ekipleri 94 ekip, 1 köpek ve 414 personelin iştirakiyle operasyon yaptı. 368 umuma açık yerde ve 67 internet kafe, 133 park, bahçe ve metruk bina, 149 okul-yurt-kurs binaları ve çevresinde yapılan uygulamada 4 bin 829 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Jandarma ekipleri 3 şahsa adli ve idari işlem yaparken, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Ayrıca 4 iş yeri hakkında zabıt tutulup 10 bin 515 lira para cezası kesildi. Aramalarda ruhsatsız av tüfeği, arama kaydı bulunan araç ve 43 paket kaçak sigara ele geçirildi.