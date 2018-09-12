İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik uygulamasında 30 kişi yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde narkotik uygulaması yaptı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde narkotik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.


Eğitim-öğretim dönemi başlamadan evvel jandarma ekipleri 94 ekip, 1 köpek ve 414 personelin iştirakiyle operasyon yaptı. 368 umuma açık yerde ve 67 internet kafe, 133 park, bahçe ve metruk bina, 149 okul-yurt-kurs binaları ve çevresinde yapılan uygulamada 4 bin 829 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Jandarma ekipleri 3 şahsa adli ve idari işlem yaparken, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. Ayrıca 4 iş yeri hakkında zabıt tutulup 10 bin 515 lira para cezası kesildi. Aramalarda ruhsatsız av tüfeği, arama kaydı bulunan araç ve 43 paket kaçak sigara ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.