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04 Temmuz 2017 16:24

Narkotimden uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 15 kişi tutuklandı.

Narkotimden uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

04 Temmuz 2017 16:24


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerince 17 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 17 şüpheli şahıs, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 48 kişi olmak üzere toplam 65 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 400 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1050 adet sentetik tablet ecstasy hap, 350 kök kenevir bitkisi ve 6 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilen uyuşturucu satıcısı 17 şahıstan 15’i tutuklandı.




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