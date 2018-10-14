Necdet Tosun parkı revize ediliyor

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Burhaniye'nin en gözde parklarından biri olan Necdet Tosun parkının yenilenmesi için kolları sıvadı.

Burhaniye'nin eski parklarından biri olan ve ünlü Yeşilçam ustası Burhaniyeli Necdet Tosun'un ismini taşıyan park Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından revize ediliyor. Özellikle Hacı Ahmet Mahallesi ve Yunus Mahallesi halkının yoğun ilgi gösterdiği parkta yeşil alanlar çoğaltılırken saha zemini de yeniden düzenlenecek. Yılların yorgunluğunu taşıyan parkta mahalle halkının isteklerine de kulak vererek yenileme kararı alan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Necdet Tosun Parkımız içinde bulunan kafeteryanın etkisiyle de sürekli ziyaretçilerinin olduğu bir parkımız. Özellikle yaz aylarında ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bir parkımız yılların etkisiyle eskimiş ve yıpranmıştır. Bu sebeple mahalle halkımızın da isteğiyle parkımızda yenileme kararı aldık. Saha zemininde yapacağımız düzenleme ile özellikle yağmurlu havaların getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırırken yeşil alanlarını da çoğaltacağız. Vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu vakit geçirecekleri parklara sahip olması için çalışıyoruz. Necdet Tosun Parkımızda çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Mahalle sakinleri, hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Mahallemizde yapılan çalışmalardan memnunuz. Yapılan alanlarda aileler gelip oturuyor. Çocuklarımız, oyun alanlarında oynuyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.