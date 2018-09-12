"Nefes" kredisi çiftçiye de verilmeli

Balıkesir'in Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, esnafa verilen "nefes" kredilerinin bir an önce çiftçiye de verilerek çiftçinin üretim yapmaya teşvik edilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, hükümetin ÖTV'siz mazot ve bunun yanı sıra gübre, ilaç ve yem de yüzde 50'ye varan desteklemeler yapmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Esnafa verilen nefes kredileri bir an önce çiftçiye de verilerek üretim teşvik edilmeli. Hükümet geçmişte söz verdiği gibi ÖTV'siz mazotu bir an önce hayata geçirmeli ve bunun yanında eskiden olduğu gibi gübrede, ilaçta ve yemde yüzde 50'ye varan desteklemeleri yaparak çiftçinin üretim yapması teşvik edilmelidir. Aksi takdirde üretim yapan çiftçi gelecek 2019 yılında gübresiz ekim yapacağından ve yine girdi maliyetlerinin yüksek olacağından 2019 yılında üretim düşüklüğü yaşanacak ve tüketicinin tükettiği ürünler yüksek maliyetlerde olacağından tüketiciyi zor günler bekliyor olacak" dedi.

Başkan Özkurt, hükümetin yapmış olduğu borç ertelemesinin çiftçi için yeterli bir çözüm olmadığını vurgulayarak, "Şu an hükümetin borç ertelemesi yapmış olmasına rağmen bunun bir çözüm olmadığı borcunu öteleyen çiftçilerinde borcunu ötelediği kurumdan yeni ürün temin edemediği gibi üretimden çekilmek zorunda kalacaktır. Çözüm teklifim hızlı bir şekilde nefes kredisi verilerek ve yine desteklemelerin yüzde 50 ve yerinde verilmesi neticesinde üretimi hızlandıracağı kanaatindeyim. Aksi takdirde hem tarımın duracağı ve aynı zamanda tarımla beraber sanayinin de duracağı bir döneme doğru ilerlemekteyiz" şeklinde konuştu.