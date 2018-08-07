Nejat Yavaşoğlu: “Bu dünya sadece biz insanoğluna ait değil”

Yavaşoğlu, "Bu dünya sadece biz insanoğluna ait değil" dedi.

Nejat Yavaşoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bir Ayvalıklı olarak daha doğrusu Ayvalık’tan ev alıp buraya yerleşmiş biri olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen Patifest’e katılmaktan son derece mutluyum. Grubumuzdaki arkadaşlarımızın işleri olduğu için katılamadılar. Ama ben tek başıma grubumuz adına burada bu gece hayvanseverler ile güzel bir gece geçirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Son zamanlarda gazete ve televizyonlarda sokak hayvanlarına yönelik vahşice yapılan eylemleri değerlendiren Nejat Yavaşoğlu, "Sokak hayvanlarına yönelik bu tür vahşice hareketleri yapan insanların bu işleri nasıl yapabildiklerine akıl erdiremiyorum. Demek ki bu insanlar aramızda yaşıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz. Belki onlarla bir yerlerde sohbet ediyoruz. Ama inanılacak gibi değil. Çünkü bu dünya sadece biz insanoğluna ait değil. Bu dünya, başka canlıların da bizlerle birlikte uzayda yaşadığı küçük bir gezegen. Bize muhtaç olan o hayvanlara kendi doğal ortamlarından uzaklaşarak, bizlerle birlikte yaşamış olan kedi, köpek, at, eşek gibi hayvanlara sahip çıkmalıyız. Onlar hem bizim işimizi görüyorlar, hem de bizlere dostluk yapıyorlar. Bu dostlarımıza karşı bu tür vahşi şekilde hareket yapan insanların psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Üstelik dinimizde de tüm canlılara karşı şefkatle bakılması gerektiğini emreden bir sürü ayet ve hadisler var. Bu söylemler başka dinlerde de var. Çünkü aklın yolu zaten budur. Hem devletin de bu konuya el atması lazım. Bu konuda camilerde de sıklıkla vaazlar verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

11 yıllık hasrete yeni bir albümle son veriyor

Son zamanlarda müziğin altın döneminin yaşayıp, yaşamadığı konusunda bir fikir yürütemediğini kaydeden Yavaşoğlu, "Ama günümüz konjonktürüne bakıldığında ’yaşamadığını’ söylememiz lazım. Ülkemizde son yıllarda bir takım müzik festivalleri yaygınlaşmaya başladı. Ama kaliteli müzikleri yayınlayacak televizyon ve radyo kanalları giderek azaldı. Tabii bunun önüne geçmek lazım ama kaliteli müziği takip eden büyük bir kitlede var" diye konuştu.

Efsanevi müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi’nin unutulmaz solisti Nejat Yavaşoğlu, en son 2009 yılında çıkardıkları ‘Zamska’ adını taşıyan albümün ardından 11 yıl sonra önümüzdeki aylarda yepyeni bir albümle hayranlarıyla buluşmaya hazırlandıklarının müjdesini de vermeyi ihmal etmedi.