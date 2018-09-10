Niyazi Erzi Sağlık-Sen Başkan adaylığını açıkladı

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi'nin 3 Kasım'da yapılacak Olağan Genel Kurulu için Nihat Erzi başkanlık için adaylığını açıkladı. Sendika üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Nihat Erzi başkan seçildiği takdirde şeffaf bir yönetim anlayışıyla sendika üyelerine hizmet edeceğini söyledi.

Sağlık alanında yetkiyi elinde bulunduran Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen'de seçim heyecanı yaşanıyor. Delege seçimleriyle başlayan süreçte olağan genel kurulda başkanlık için adaylığını açıklayan Nihat Erzi seçim sürecinde Sağlık-Sen'in inandığı hedefler doğrultusunda Balıkesir'deki hizmet bayrağını daha üst seviyelere yükselteceğini bildirdi. Ekibiyle birlikte basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi Başkan Adayı Nihat Erzi yaptığı açıklamada “Bildiğiniz üzere değerli üyelerimizin ve delegelerimizin teveccühleri ile 2014 yılından itibaren Balıkesir Sağlık-Sen Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak, görevimi ifa ettim. Görev sürem boyunca inandığım değerler doğrultusunda şahsen; ailem başta olmak üzere bir çok şeyden fedakarlık göstererek, sıkılmadık el, dokunulmadık yürek, sahip çıkılmadık bir üye, gezilmedik ve gidilmedik bir nokta bırakmamaya çalıştım. Elimi, üyelerimizin menfaati için taşın altına koymaktan hiç bir zaman çekinmedim. Tarafıma tevdi edilen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdim. Açıkça ve bu konuda tevazu gösteremeyerek belirtmek isterim ki gayret ve çabalarımdan dolayı, gönlüm ve vicdanım oldukça rahattır. Dava ve değerler sendikacılığı olarak gördüğümüz ve inandığımız bu yolun, ülkemizin temellerinin atılmasında kazanılan zaferlerde olduğu gibi, bir bayrak yarışı olduğu düşüncesi ve bir adım daha ileri götürebilme gayesiyle, arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda, çıkmış olduğumuz kutlu yolu açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi mevcut Balıkesir Sağlık-Sen yönetiminin 4 yıllık görev süresi artık bitmiş bulunmaktadır ve delege seçimleriyle başlayarak, yeni başkanın ve yönetim kurulunun belirleneceği seçim sürecimiz de doğal olarak başlamıştır. Bu başlayan yeni seçim sürecinde; Balıkesir Sağlık-Sen'imizin inandığı hedefler doğrultusunda Balıkesir de salladığı bayrağı daha ileriye götürebilmek adına; aşkın, sabrın ve hoşgörünün sembolü olan Hz. Mevlana'nın: "El sendedir, dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandasın, ağlasan da, gülsen de." diyerek hayatın özetini yaptığı sözünden hareketle; bütün üyeleriyle iç içe, bütün üyelerini kucaklayan, kimseyi dışlamayan, kimseyi küstürmeyen, kimseyi ötekileştirmeyen, üyelerinin dertleriyle hemhal olan, güleceksek de ağlayacaksak da beraberiz diyebilen, genç ve dinamik bir ekiple, gece gündüz demeden, bayram, tatil demeden çalışmanın, Balıkesir'de ki mimarı olmaya talibim”dedi.

Şeffaf yönetim ilkesi izleyeceğiz

Yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren başkan adayı Erzi “Yapılan seçim neticesinde, üyelerimiz ve delegelerimizin teveccühleri ile göreve seçildiğim taktirde, yönetim kurulumla beraber yapacağımız çalışmalarla ve şeffaf yönetim ilkemiz ile; Sağlık - Sen'imizin; her üyesiyle bir bütün olduğunu, her platformda hissettireceğiz. Bütün üyelerimize; kuracağımız daha aktif temsilci ağlarımızla, aidiyet duygunun ne demek olduğunu, nasıl olması gerektiğini inşallah göstereceğiz. Balıkesir Sağlık-Sen'imizin; dinlenen, söylediklerine değer verilen, önemsenen, ülke meseleleri de dahil söz hakkına sahip olan bir sendika olması için var gücümüzle çalışacağız. Misyon ve vizyonum ışığında; kibirden uzak bir şekilde, empati duygumu yüksek tutarak, sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerine yoğunlaşıp, çözüm odaklı bir şekilde, Sendikamıza ve toplumumuza karşı olan sorumluluğumun da farkındalığını hissederek, değerlerimizi hep bir adım öteye taşımak amacıyla gece gündüz demeden, durmadan çalışacağıma, belirttiğim ve bilmiş olduğunuz çizgimden asla vazgeçmeyeceğime siz değerli üyelerimiz ve basın mensuplarımız önünde söz veriyorum. Bu vesile ile Balıkesir Sağlık-Sen Şube Başkanlığına aday olduğumu, siz değerli basın mensupları vasıtasıyla, Balıkesir kamuoyuna ve özellikle Sağlık-Sen'imizin değerli üyelerine ilan ediyorum”şeklinde konuştu.