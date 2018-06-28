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28 Haziran 2018 11:45

Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak

Hafta sonu yapılacak olan (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle, sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.

Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık olacak

28 Haziran 2018 11:45

C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden almak isteyen adaylar için Nüfus Müdürlükleri açık olacak.


Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan YKS üniversite giriş sınavlarına katılacak olan adayların kayıp veya değiştirilmesi gereken nüfus cüzdanları için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Karesi, Altıeylül, Bandırma ve Edremit İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan 2018 YKS sınavlarına katılacak olan adayların kayıp olan Nüfus cüzdanları ve T.C.Kimlik kartları için 2 Adet fotoğraf ve 2018 YKS’ye giriş belgesini getirmesi halinde Geçici Kimlik belgesi düzenleneceği açıklandı.




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