Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu mesaisi sona erdi

Yeni kimlik kartlarının kolayca yenilenmesi ve yığılmaları önlemek maksadıyla 2018 yılı başından itibaren il nüfus müdürlüklerinde başlatılan hafta sonu fazla mesai çalışmaları ekim ayı itibariyle sona erdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir “Bildiğiniz gibi 2017 yıl başından itibaren yeni kimlik kartları uygulamasına başladık. Bakanlığımızın da talimatları gereğince cumartesi ve pazar günleri hafta sonları da olmak üzere bütün nüfus teşkilatları fazla mesai yapmaktaydı. 2018 yılı başından itibaren de yine bakanlığımızın talimatı gereğince bu fazla mesai çalışmaları ekim ayının son haftasına kadar devam etti. Bundan sonra vatandaşlarımıza normal mesai saatleri içerisinde hizmet verilecektir. Vatandaşlarımızın bilgilenmesi açısından kamu oyuna açıklama gereği duyduk. Hedefimiz 2017 yılı başından bu yılın sonuna kadar 500 bin nüfus cüzdanını yenilemek. 500 bin vatandaşımıza il genelinde yeni kimlik kartlarını vereceğiz. Biz bu hedefe ulaşacağız yeter ki vatandaşlarımız talepte bulunsunlar. Yeni kimlik kartını almak isteyen vatandaşlar biyometrik bir fotoğraf, eski nüfus cüzdanı ve bankaya yatıracağı 18 lira 50 kuruşluk banka dekontuyla birlikte geldiği zaman reşit olanların kendisi, olmayanların veli veya vasisi geldiği zaman işlemi anında gerçekleştiriyoruz”dedi.

35 bin sürücü belgesi, 15 bin pasaport işlemi gerçekleşti

Ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus il müdürlüklerinden yürütülme konusuna da değinen Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir “Teşkilatımıza bağlı ilçelerimizde ki nüfus müdürlükleri yoğun bir şekilde yürütmektedirler. Sürücü belgesi ve pasaport ile ilgili işlemlerimizde her hangi bir aksama olmaksızın personelimizin fedakarca çalışmasıyla hızlı bir şekilde devam ediyor. Pasaport ve sürücü belgeleri konusunda da nisan ayından itibaren başladık. 35 bine yakın sürücü belgesi ve 15 bine yakında pasaport işlemini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.