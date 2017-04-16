O ilçe Balıkesir’de yine rekor kırdı

3 ile Evet derken, Hayır oylarının oranı ise yüzde 20.7’de kaldı. Dursunbey Balıkesir genelinde yine rekor kıran tek ilçe oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Dursunbey’de seçmenin yüzde 79.3’ü Evet dedi. Hayır oyları ise yüzde 20.7’de kaldı. Dursunbey’de 157 sandıkta toplam 26 bin 459 kişi oy kullandı. Toplam seçmen sayısı 29 bin 481 olan ilçede seçime katılma oranı ise yüzde 89.5 oldu.

Bu sonuçlara göre Dursunbey Balıkesir’de en yüksek oy veren ilçe oldu. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen ilçede Balıkesir genelinden gelen sonuçlar ise partilileri üzdü.