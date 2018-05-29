Ödüllerini kaymakamdan aldılar

Matematiğin bir ders değil hayatın kendisi olduğu teması ile tüm ilçe gerçekleştirilen matematik olimpiyatları büyük ilgi gördü. Olimpiyatlarda başarılı olan öğrenciler Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen tören ile kupalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın elinden aldılar. Kaymakam Sırmalı başarılı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.