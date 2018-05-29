Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 14:30

Ödüllerini kaymakamdan aldılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Karagözoğlu İlköğretim Okulu tarafından bu yıl ilk kez ilçe genelinde düzenlenen matematik olimpiyatlarının ödül töreni Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ödüllerini kaymakamdan aldılar

29 Mayıs 2018 14:30


Matematiğin bir ders değil hayatın kendisi olduğu teması ile tüm ilçe gerçekleştirilen matematik olimpiyatları büyük ilgi gördü. Olimpiyatlarda başarılı olan öğrenciler Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen tören ile kupalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın elinden aldılar. Kaymakam Sırmalı başarılı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç