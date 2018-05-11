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11 Mayıs 2018 12:29

Öğrenciler annelerine mektup yazdı

Edremit ilçesinde, Kızılkeçili İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri annelerine minnet ve sevgilerini bildirmek için mektup yazdılar.

Öğrenciler annelerine mektup yazdı

11 Mayıs 2018 12:29

Okul Müdürü Erhan Tuna öncülüğünde Akçay Postanesine giden 12 öğrenci mektupları görevlilere teslim ederken büyük mutluluk yaşadı.


Anneler Günü kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Kızılkeçili öğrenciler de annelerine sürpriz yaptı. Birer mektup yazan öğrenciler, mektupları göndermek için de Akçay Postanesine gitti. Mektupları görevlilere teslim eden öğrenciler mutluluk yaşadı. Öğrencileri kutlayan Müdür Erhan Tuna, “Günümüzde mektup kültürü unutuldu. Bu mektuplarla annelere sürpriz yapacaklar ve bu kültürü de unutmamış olacaklar. Hepsini kutluyorum” dedi.




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