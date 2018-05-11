Öğrenciler annelerine mektup yazdı

Okul Müdürü Erhan Tuna öncülüğünde Akçay Postanesine giden 12 öğrenci mektupları görevlilere teslim ederken büyük mutluluk yaşadı.

Anneler Günü kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Kızılkeçili öğrenciler de annelerine sürpriz yaptı. Birer mektup yazan öğrenciler, mektupları göndermek için de Akçay Postanesine gitti. Mektupları görevlilere teslim eden öğrenciler mutluluk yaşadı. Öğrencileri kutlayan Müdür Erhan Tuna, “Günümüzde mektup kültürü unutuldu. Bu mektuplarla annelere sürpriz yapacaklar ve bu kültürü de unutmamış olacaklar. Hepsini kutluyorum” dedi.