Öğrenciler arasında hayvan sevgisi artıyor

Hürriyet Ortaokulundan 9 öğrenci, Öğretmenleri Gülsüm Ağaç öncülüğünde ziyarette bulunurken, köpekleri sevdi ve kendi elleriyle besledi.

Burhaniye’de Köpek Bakım Evi, ilçedeki öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Barınağa gelen öğrenciler, mama getirirken, köpekleri seviyorlar. Öğrenciler arasında hayvan sevgisinin arttığını anlatan Veteriner Hekimi Emrah Güleç, daha çok öğrenci beklediklerini söyledi. Hürriyet Ortaokulu öğrencileri köpekleri severken, onları kendi elleriyle besledi. Veteriner Hekimi Emrah Güleç, öğrencilere bakım evini gezdirirken, hayvan hakları konusunda bilgiler verdi. Gezinin değerler eğitimi kapsamında yapıldığını anlatan Öğretmen Gülsüm Ağaç, “Öğrencilerimiz köpekleri sevdi ve onları kendi elleriyle besledi. Böylelikle hayvan sevgisinin arttığını düşünüyoruz. Tabi ki, bu değerler, hayvana sevgi, merhamet ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır“ dedi. Öğrencilerden Helin Dündar da, ”Ben eskiden köpeklere fazla ilgi göstermezdim. Rehber öğretmenimin anlattıkları ile köpekleri sevmeye başladım. Bu günde ilk kez buraya geldim. Buradaki köpekleri çok sevdim” dedi. Özgür Ata Ağaç ise, ”Barınağa ilk kez geldim. Hayvanları çok seviyorum. Köpekleri çok seviyorum. Tekrar geleceğim” dedi. Veteriner Hekimi Emrah Güleç de,” Bu gün Hürriyet Ortaokulu ziyaretimize geldi. İnşallah bunların devamı gelir. Devamını bekliyoruz. Hayvan hakları konusunda bilinçli bir toplum olmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretler hayvan sevgisinin artmasına vesile olmaktadır. Biz, Burhaniye Belediyesi olarak çevre ilçelerden de öğrencileri bekliyoruz” dedi,