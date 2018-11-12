Öğrenciler ders sonrası spor yapıyor

Gazi Osman Paşa ve 23 Nisan Deniz Göçkün İlkokulu'nda açılan güreş, dart ve basketbol çalışmaları yapan öğrencileri Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ziyaret etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Sporda Yetenek 10'la Gelecek” projesi kapsamında Altıeylül İlçemizde bulunan Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda açılan güreş, dart ve basketbol çalışmaları yapan öğrenciler ile Karesi İlçemizde bulunan 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulundaki judo, masa tenisi ve taekwondo branşlarında antrenman yapan miniklerle buluştu. İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, proje kapsamında spor faaliyetlerini yürüten merkez ilçelerdeki okulların idareci, öğretmen ve antrenörlerinden bilgi alarak öğrenciler ile sohbet etti.

Arıcıoğlu, “İlkokul ve ortaokula devam eden öğrencilerin okul dışında serbest zamanlarının, spor, kültür ve sanat faaliyetleri ile değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla Balıkesir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda öğrenciler sporla buluşuyor. Öğrenciler ders bitiminde, çeşitli okullarda oluşturulan spor alanlarında görevli antrenör ve öğretmenler eşliğinde sporunu yaparak evine dönme imkanına kavuştu. Dönem boyunca dersleri ile meşgul olan çocuklarımız ve gençlerimizin, ders bitiminde de hem eğlenmeleri hem de spor yapmalarını sağlamış oluyoruz. İlimiz yetenekli sporcuların olduğu ildir. İnşallah katılan gençlerimiz arasından milli takıma kadar yükselecek yetenekler çıkar. Çocuklarını spora gönderen tüm anne ve babalara teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Spor, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ziyaretler sonunda; çocuklarımız için gerçekleştirilen projelerde sportif çalışmalara vermiş oldukları destek ve katkılarından ötürü, başta Vali Ersin Yazıcı olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul müdürleri, öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.