Öğrenciler eserlerini Cumhuriyet için sergiledi

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Fotoğraf Alanı öğrencileri tarafından "Cumhuriyetimizin 95. Yılında Gençlerimizden 95" eser adlı resim sergisi Kuva-yi Milliye Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde grafik ve fotoğraf alanında eğitim gören öğrenciler tarafından Cumhuriyetin 95.yılı nedeniyle yapılan eserler Kuva-yi Milliye Müzesi Sergi Salonu'nda sergilendi. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin yaptıkları eserlerle ilgili bilgi aldılar. Sergi için büyük emekler verildiğini belirterek açılış konuşmasını gerçekleştiren Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülten Küçük, "Altı alanda eğitim ve öğretim hizmetinin verildiği okulumuz Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak böyle güzel bir sergi hazırlamış olmaktan mutluluk duymaktayız. Çocuklarımız geleceğimizin bir ışıltısı, aynasıdır. Onları nasıl yetiştirirsek gelecekte de o şekilde karşılığını mutlaka alırız. Çocuklarımız bir şey yaptıklarında ne kadar mutlu oluyorsak onları sergilediklerinde de o kadar heyecanlanıyorlar. Onlara bu heyecanı yaşatmak mutluluk verici. Sergide emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize, ayrıca Altıeylül Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yıldız ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan katıldı.