Öğrenciler Fıstık Çamı dikti

Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu öğrencileri Sınıf öğretmeni Selahattin Hasır öncülüğünde başlattıkları " Dikili bir ağacımız olsun " kampanyası çerçevesinde bir araya gelen öğrenciler ve velililer Orman İşletme Müdürlüğünün orman arazisi olarak belirlediği alana fıstık çamı fidanı diktiler.

Amaçlarının daha yeşil bir Bandırma görmek olduğunu belirten sınıf öğretmeni Selahattin Hasır " Başlattığımız kampanya için Orman Bölge Müdürlüğünün yardımını istedik. Ağaçlandırma şefi Erdoğan Öztürk ile koordine olarak öğrencilerimiz ve velileriyle beraber 100 adet fıstık çamı diktik. Bu kampanya ile öğrencilerimize ağaç dikmenin önemini anlatıp, ağaç dikmelerinin mutluluğunu yaşamalarını hedefledik. Mart ayında daha geniş bir katılımla ağaç dikim kampanyasını yenileyeceğiz. " dedi.