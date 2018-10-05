Öğrenciler harçlıkları ile köpeklere mama aldı kulübe yaptırdı

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çiğdem Zengin öncülüğünde bir araya gelen 35 öğrencinin katıldığı barınak ziyaretinde coşku yaşandı.

Yaklaşık 200 köpeğin kaldığı barınağı ziyaret eden öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da eşlik ederken, Veteriner Hekimi Emrah Güleç, hayvanlar ve barınak hakkında bilgiler verdi. Harçlıkları ile satın aldıkları 3 köpek kulübesi ve 5 torba mamayı teslim eden öğrenciler, köpekleri sevdi. Öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, “Burhaniye Belediyesi olarak körfezde hayvan barınağı olan tek belediyeyiyiz. Biz yıllarca çalışıp burasını modernize ediyoruz. Uğur Okulları bir gezi düzenledi. Bizde onları burada ağırladık. Şu anda barınağımızda 200'ün üzerinde hayvan bulunmaktadır. Bunlar sokakta gezen, hasta olan ve bakıma muhtaç olan hayvanlardır. Burada rehabilite ediyoruz. Kısırlaştırıyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Sağlıklarına kavuştukları zamanda doğal ortamları olan sokağa salıyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Öğretmen Çiğdem Zengin de, “Biz Burhaniye Hayvan Barınağına geldik. Geçen senede aynı şekilde gelmiştik. Mama getirmiştik. Bu sene biraz daha geliştirdik. Kendi aramızda topladığımız paralarla kulübe yaptırdık. Amacımız, öğrencilerimizin duyarlılığını artırmaktır. Her sene bu konuda daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Hayvanları sevdiğini anlatan öğrencilerden Ahsen Bayraktar ise, “Onlar için mama aldık ve kulübeler yaptırdık. Çok mutluyuz. Köpekleri çok seviyoruz” dedi. Ali İmran Tokur da, “Ben buraya geçen sene de geldim. Geçen sene mama bağışı yapmıştık. Bu sene ayrıcalıklı olarak kulübe bağışı da yaptık. Hayvanları seviyoruz” dedi.