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21 Kasım 2017 13:05

Öğrenciler lösemili çocuklar yararına satış yaptılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırsal Kızıklı Ortaokulu’nda öğrenciler lösemili çocuklara yardım için kırtasiye malzemesi ve hediyelikler sattı.

Öğrenciler lösemili çocuklar yararına satış yaptılar

21 Kasım 2017 13:05

Öğrencilerin topladıkları paraları Lösev Vakfı hesabına yatıracağı öğrenildi.


İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Ortaokulu’nda Öğretmen Fatma Müsait ve Kevser Orun öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası ilgi gördü. Yardımsever esnaflardan toplanan kırtasiye malzemeleri ve takılar satışa sunulduğunu söyleyen müdür yardımcısı Ahmet Çetingoz, ”Hayır severlerin ve öğretmenlerin katkıları ile böyle bir etkinlik yapıyoruz. Burada elde edilen yardımları Lösev Vakfı’na yatırmaktayız. Şu ana kadar lösemili çocuklar adına 350 lira civarında para topladık. İnşallah, 500 liraya kadar toplamayı hedeflemekteyiz. Toplamış olduğumuz paraları Lösev Vakfı hesabına yatıracağız. Bu konuda yardımlaşma dayanışma duygularını geliştirmek istiyoruz. Öncü olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi. Öğrencilerden Dilan Çelik,”Löseve herkes katılsın. Yardım etsin. Parası olmayanlara da yardım etsin herkes” dedi. Zeynep Özkaya’da,”Lösemili arkadaşlara yardım ettiğimiz için mutluyuz. Alıyoruz. Satıyoruz. Bizimde katkımız bulunduğu için çok mutluyuz” dedi. Erhan Gürkan Dev ise,”Öğretmenlerimiz bize sergi hazırlamışlar. Löseve katkıda bulunmak isteyenler buradan yararlanabilir. Boya kalemi, okul defteri, not defteri ve boyaları olmayanlar buradan yararlanabilirler” dedi.




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