Öğrenciler lösemiye dikkat çekmek için maske taktı, para bağışladı

Balıkesir'in Yeniköy İlkokulu öğrencileri lösemiye dikkat çekmek için maske taktılar ve LÖSEV'e bağış yaptılar.

Lösemi Haftası dolayısıyla Yeniköy İlkokulunda lösemi hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen “Maske takma” ve “1 Liramı Mayaladım, LÖSEV'e Bağışladım” etkinliğinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin en değerli varlık olduğunu söyleyen proje yürütücüsü öğretmen Nazan Göktaş: “Lösemili çocuklara destek olmak, onlara bu zorlu yaşam mücadelesinde onların sevinçlerini, üzüntülerini paylaşmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizle kamuoyu oluşturmak amacıyla bütün okulumuzda “Maske takma” ve “1 Liramı Mayaladım, LÖSEV'e Bağışladım” etkinliğini gerçekleştirdik. Bağışlarlamızdan dolayı LÖSEV'den bize teşekkür mektubu ve teşekkür belgesi geldi. Bütün öğrencilerime teşekkür ediyor, onları gönülden kutluyorum.” dedi.

Bugün hepimiz sağlıklı bir bireyiz; ama yarın bizler de birer hasta ya da engelli adayıyız diyerek sözlerine başlayan Müdür Yıldız: “Lösemiye karşı tek yürek olmuş; bedenleri küçük ama yürekleri büyük, siz güzel öğrencilerimizle bir arada bulunduğum için çok mutluyum. Bugün sağlıklıyken yaşadığımız günün kıymetini bilmeliyiz. Bu değeri sizlere aşılamak adına yapılan bu etkinlik çok önemli. BENGİ Projesinde en önemli hedeflerimizden biri değerler eğitimidir. Bu etkinlikle aynı zamanda bunu gerçekleştiriyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta okul müdürü Ferhat Tan ve değerli öğretmenimiz Nazan Göktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Program, okul öğrencilerinin sunmuş oldukları gösteriler ve Balıkesir Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Nihal Karadaş'ın LÖSEMİ hastalığı konulu sunumları ile sona erdi.

Yeniköy İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.