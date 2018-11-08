İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler lösemiye dikkat çekmek için maske taktı, para bağışladı

Balıkesir’in Yeniköy İlkokulu öğrencileri lösemiye dikkat çekmek için maske taktılar ve LÖSEV’e bağış yaptılar.

Balıkesir'in Yeniköy İlkokulu öğrencileri lösemiye dikkat çekmek için maske taktılar ve LÖSEV'e bağış yaptılar.


Lösemi Haftası dolayısıyla Yeniköy İlkokulunda lösemi hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen “Maske takma” ve “1 Liramı Mayaladım, LÖSEV'e Bağışladım” etkinliğinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Öğrencilerin en değerli varlık olduğunu söyleyen proje yürütücüsü öğretmen Nazan Göktaş: “Lösemili çocuklara destek olmak, onlara bu zorlu yaşam mücadelesinde onların sevinçlerini, üzüntülerini paylaşmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizle kamuoyu oluşturmak amacıyla bütün okulumuzda “Maske takma” ve “1 Liramı Mayaladım, LÖSEV'e Bağışladım” etkinliğini gerçekleştirdik. Bağışlarlamızdan dolayı LÖSEV'den bize teşekkür mektubu ve teşekkür belgesi geldi. Bütün öğrencilerime teşekkür ediyor, onları gönülden kutluyorum.” dedi.


Bugün hepimiz sağlıklı bir bireyiz; ama yarın bizler de birer hasta ya da engelli adayıyız diyerek sözlerine başlayan Müdür Yıldız: “Lösemiye karşı tek yürek olmuş; bedenleri küçük ama yürekleri büyük, siz güzel öğrencilerimizle bir arada bulunduğum için çok mutluyum. Bugün sağlıklıyken yaşadığımız günün kıymetini bilmeliyiz. Bu değeri sizlere aşılamak adına yapılan bu etkinlik çok önemli. BENGİ Projesinde en önemli hedeflerimizden biri değerler eğitimidir. Bu etkinlikle aynı zamanda bunu gerçekleştiriyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta okul müdürü Ferhat Tan ve değerli öğretmenimiz Nazan Göktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.


Program, okul öğrencilerinin sunmuş oldukları gösteriler ve Balıkesir Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Nihal Karadaş'ın LÖSEMİ hastalığı konulu sunumları ile sona erdi.


Yeniköy İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.