Öğrenciler toprak için yürüdü

TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği'nin Erozyonla Mücadele Haftası'nda Karesi Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin katkılarıyla "Toprağa Saygı Yürüyüşü" düzenledi. TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter ile yönetim kurulu üyeleri, genç TEMA'lar, yavru TEMA'lar, ‘toprağı ve iklimi koru' sloganları atarak yürüdü.

Öğrenciler, TEMA Vakfı'nın hazırladığı "Hepimizin bir annesi vardır o da toprak", "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır, dostça davranalım", "Toprağımıza sahip çıkalım", "Türkiye çöl olmasın" , "Hayat toprakta filizlenir" yazılı pankartlarla toprağın önemine dikkat çekti. Yavru TEMA'lar okudukları şiirlerle toprağın ve iklimin önemine dikkat çekti.

İklim değişikliğine sera gazları etkili oluyor

Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin halk oyunları ekibinin gösterileriyle renk kattığı etkinlikte konuşan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter, "İklim değişikliğine özellikle fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazları (karbondioksit vb.) neden oluyor. Sera gazları küresel ortalama sıcaklıkları artırıyor. Sanayi devrimini takiben dünyadaki ortalama sıcaklık 1 derece arttı. Bu artışın 1,5 derecede sınırlı tutulması iklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetlenmemesi için ciddi önem taşıyor. Küresel sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2010 yılı seviyesine göre yüzde 45 azaltmamız ve 2050 yılına kadar net sıfırlamamız gerekiyor. Bunu başarmak için öncelikle toprak olmak üzere tüm karbon yutaklarını korumak büyük öneme sahiptir" dedi.

Türkiye topraklarının yüzde 86'sında erozyon görülüyor

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıdamızın yüzde 95'i doğrudan veya dolaylı olarak toprakta yetişiyor. Ancak yaşamsal önemi olmasına rağmen topraklar yeterince korunmuyor. Türkiye'de ve dünyada ciddi oranda toprak bozulumu görülüyor. Dünyada ekilebilir arazilerin yüzde 33'ü toprak bozulumuna uğramış halde bulunuyor. Erozyon ile öncelikle toprakların karbon içeriği en yüksek olan üst kısmı yok oluyor. Türkiye'de erozyon hala en büyük toprak bozulumu nedenlerinin başında geliyor. Topraklarımızın yüzde 86'sında erozyon görülüyor. Bununla birlikte Türkiye'de yürütülen başarılı erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları ile taşınan ve erozyonla kaybedilen toprak miktarı yıllar içerisinde azalıyor. Ancak hala yılda 642 milyon ton toprak erozyonla taşınıyor. Bu toprağın 154 milyon tonu ise deniz, dere ve göllere taşınarak kaybediliyor. Türkiye'de erozyonla taşınan toprağın yaklaşık yüzde 1'i ormanlardan, yüzde 56'sı mera alanlarından, yüzde 39'u tarım alanlarından ve yüzde 4'ü diğer alanlardan geliyor. Bu açıdan bakıldığında ormanların erozyonu önlemede önemli bir rolü bulunuyor. Dolayısıyla orman varlığının korunması ve artırılmasının önemi bir kez daha öne çıkıyor. Bununla birlikte tarım ve mera alanlarında erozyonu azaltacak önlemlerin de alınmasının gerekliliği görülüyor. Toprak verimliliğini azaltan erozyon aynı zamanda bugün ve gelecek kuşakların gıda güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor. Oysa sürdürülebilir toprak yönetimiyle yüzde 58 daha fazla gıda üretilebileceği bildiriliyor. Bu konuda herkesin üzerine ciddi sorumluluklar düşüyor. Devletlerin ve karar alıcıların ise sürdürülebilir toprak yönetimi konusunda daha somut adımlar atmaları gerekiyor"

Etkinlik damat halayı ile sona erdi. Karesi Kent Konseyi ve Karesi Belediyesi etkinliğe katılan öğrencilere karaçam tohumlu kalem hediye etti.