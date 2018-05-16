Öğrenciler uzmanlarından mesleklerin püf noktasını öğrendiler

’si düzenlendi.

Öğrencileri yargı mensuplarından, sağlık çalışanlarına, mühendislerden, eczacıya, gazetecilerden, mali müşavire kadar 22’ye yakın farklı meslek erbabını buluşturduğu etkinlikler, okul bahçesinde yapıldı.

Meslek erbapları, okul bahçesinde kendileri için ayrılan görüşme masalarında öğrencilerle birebir görüşerek meslekleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Öğrenciler, hayalini kurdukları mesleklerle ilgili olarak bu etkinlikle bilgi sahibi olduklarını belirterek kendilerine bu fırsatı sağlayan okul idaresine teşekkür ettiler.

Okul müdürü Özgür Yenigökçe,”Lise son sınıf öğrencilerimizin doğru meslek seçimi yapmalarını sağlamak için bu etkinliğimizi geleneksel hale getirdik. Bu yıl 7. sini düzenliyoruz. Çoğu lise öğrencisi, üniversiteye gittikten sonra, yanlış tercihler nedeniyle birinci yada ikinci sınıflarda okullarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Öğrencilerimizin böyle durumlarla karşılaşmaması için, her yıl Mayıs ayında bu etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğin düzenlenmesine katılım sağlayan meslek grubu mensupları temsilcilerine, rehber öğretmenlerimiz Rıza Çiftçi, Utku Alhas’a ve görev alan öğrencilerimiz ile destek veren okul aile birliği yetkililerine çok teşekkür ederiz. Bu seneki etkinliğimize 2009 okulumuz mezunu Edremit Adliyesi’nde görev yapan hakim Cavit Sert ile 2004 mezunu avukat Mustafa Özyılmaz’ın katılması ile de ayrı bir mutluluk yaşadık”diye konuştu.