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11 Mayıs 2018 12:03

Öğrenciler yavru köpekleri elleriyle besledi

Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu sınıf temsilcileri, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret etti.

Öğrenciler yavru köpekleri elleriyle besledi

11 Mayıs 2018 12:03

Yanlarında köpek maması getiren öğrenciler, yavru köpeklerin yanına girerek sevimli dostlarını elleriyle besledi.


Burhaniye Hürriyet Ortaokulu’ndan 9 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte belediyenin Sokak Hayvanları Bakımevi’ne ziyarette bulundu. Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık kazandırmak için gerçekleşen ziyarette bakımevi hakkında bilgi alan öğrenciler, yavru köpeklerin yanına girerek hem onları sevdi hem de elleriyle besledi. Ameliyathaneyi gezen öğrenciler, Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç’e sorular sorarak, can dostu sahiplenme şartlarını öğrendi. Okul meclis üyelerinden ve sınıf temsilcilerinden oluşan grup, gözlemlerini sınıflarında arkadaşlarıyla paylaşacaklarını söyledi.




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