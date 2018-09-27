Öğrencilerden Kaymakam Sırmalı'ya üstgeçit teşekkürü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu öğrencilerinin okula geliş gidişlerinde tehlikeyle karşılaşma durumlarına hassasiyet gösteren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın girişimleriyle inşaatı tamamlanan üst geçit için ortaokul öğrencileri Kaymakam Sırmalı'ya teşekkür etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen üst geçidi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette üst geçitte incelemelerde bulunan Kaymakam Sırmalı, üst geçidi kullanan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu öğrencileri ve aileleriyle sohbet etti. Üst geçit yapılmadan önce okula gitmek için çevreyolunu kullanarak karşıdan karşıya geçen öğrenciler, Kaymakam Sırmalı'ya çiçek vererek teşekkür ettiler.

Üst geçit yapılması sürecini yakından takip eden Edremit Kaymakam Ali Sırmalı "Edremit ilçemizde tüm vatandaşlarımızın güvenliği bizim öncelikli konularımız arasındadır. İlçemizde trafik akışının güvenli ve seri olmasına nasıl önem veriliyorsak, vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerinde güvenliğinin sağlanmasına daha büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde Cennetayağı Mahallesinde yeni yapılan Şehit Aydoğan Aydın Ortaokulumuzun İzmir-Çanakkale Çevreyoluna yakın olması nedeniyle öğrencilerimizin okula güvenli geliş gidişlerinin sağlanabilmesi amacıyla Okul Müdürümüz İsmail Şahan ve Cennetayağı Mahallesi Muhtarımız Ramazan Çimen tarafından üst geçit yapılması talebi tarafıma bildirilmiş olup çevreyolunda yaptığımız incelemelerde; çevreyolunda trafiğin seri bir şekilde akmasından dolayı öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerinin sıkıntılı olduğunu gözlemledik. Velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmesi ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi amacıyla Karayolları Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmelerin akabinde üst geçit yapılması çalışmalarına başlanıldı. Üst geçit çalışmaları kısa sürede bitirilerek 2018-2019 eğitim öğretim dönemine yetiştirdik. Böylelikle Cennetayağı Mahallemize modern bir üst geçit kazandırdık. Bu üst geçidin öğrencilerimize, bölge halkına ve Edremit ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Üst geçidin yapılmasında emeği geçen Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Karayolları 141. Şube Şefliği'ne ve imar işlerini yapan Edremit Belediyesine teşekkürlerimiz sunuyorum. Özellikle söz verdiğim gibi üst geçidin kısa sürede tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Kaymakam Sırmalı'yı gören Cenettayağı Mahalle sakinleri de; “Mahalleli olarak böyle büyük bir ihtiyacın karşılanmasından dolayı Kaymakam Sırmalıya çok teşekkür ediyoruz. Çevreyoluna çocuklarımız ve bizim için üst geçit yapılması çok önemliydi. Bu ihtiyacımıza duyarlılık göstererek, kısa sürede mahallemize böyle güzel ve modern bir üst geçit kazandıran Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Artık güvenle çocuklarımızı okula gönderebiliyoruz” dediler.

Okul Müdürü İsmail Şahan ise " Okulumuz 2017-2018 eğitim yılında faaliyete başlamış olup 2018-2019 eğitim döneminde okulumuzda eğitim gören yaklaşık 800 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu Cennetayağı mahallesinde oturmakta olup okula geliş gidişlerde çevreyolunu çok sık kullanıyorlardı. Özellikle öğrencilerimizin güvenli geçişinin sağlanması için talebimizi olumlu karşılayan ve gerekli çalışmaları bir an önce başlatarak bize bir üst geçit kazandıran Kaymakamımız Ali Sırmalı'ya duyarlılığından ötürü okulum adına ve velilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.