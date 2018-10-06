Öğrencilerden köpeğe mektup

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin Ayvalık Belediyesi'ne ait Köpek Çiftliği'nde barındırılan ‘Babun' isimli sokak köpeğine ilgisi yoğun oldu.

Ayvalık Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen “Farkındaysak Hayattalar” etkinliğinde; insanoğlunun yaşayan tüm canlılara karşı ahlaki bir sorumluluğu olduğu, bu bilinçle çocuklarımıza hayvan sevgisini ve empati becerisini kazandırmanın amaçlandığı öğrenildi.

Atatürk İlkokulu'nda; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen anlamlı etkinlik öncesinde, Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağının sevimli köpeği Babun'un ağzından yazılan bir mektup Ayvalık'taki okullara dağıtıldı ve öğrenciler de Babun'un mektubuna cevap yazdılar. Yazılan mektuplar Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek empati ödülü alan öğrenciler tespit edildi. 4 Ekim günü Atatürk İlkokulu tarafından yapılan törende önce Babun'un mektubu ve ödül kazanan öğrencinin mektubu okundu.

Empati ödülünü kazanan öğrenciler ödüllerini Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan'ın elinden aldılar.

Atatürk İlkokulu'nun başarılı müdürü Mustafa Karaman'ın öncülüğünde gerçekleşen etkinliğin töreninde; sevimli sokak köpeği Babun, okulda sınıfları gezerek öğrencilerle tanışarak, öğrenciler tarafından büyük ilgi ve sevgi gördü. Öğrenciler bu güne özel hazırladıkları maskeler ve pankartlarla Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekerek okul bahçesinde çalınan şarkılarla animasyon gösterilerini hep birlikte izleyerek doyasıya eğlendiler.

Törende, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan da; Atatürk İlkokulu'nun kedisi olduğu öğrenilen Hamdiye'ye bir kedi yuvası getirerek, okul müdürü Mustafa Karaman'a hediye etti.

Anlamlı etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, 4 Ekim Hayvanları Korum Günü ile ilgili olarak “farkındaysak hayattalar” sözüne dikkat çekerek, insanoğlunun yaşayan tüm canlılara karşı ahlaki bir sorumluluğu olduğunu, bu bilinçle çocuklarımıza hayvan sevgisini ve empati becerisini kazandırmanın çok önemli olduğunu belirtti.