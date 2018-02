Öğrencilerden Mehmetçiklere moral mektubu

Burhan Erdayı İlkokulunda sosyal proje kapsamında öğrenciler bu ay ki konusu ‘Mektup Kardeşliği’ kapsamında TSK’nın Afrin bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklere mektup göndermeyi kararlaştırıldı. Bu kapsamda yazılan mektuplardan birisini yazan Burhan Erdayı İlkokulu 4 D sınıfı öğrencisi Belinay Sidelya Kurt, mektubunu öğrencilere okudu. Kurt mektubunda, “Askerlerimiz ben bu mektubu size Balıkesir’den yazıyorum. Haberleri dinleyemiyorum. Çünkü üzülüyorum. Gelen şehit haberleri beni çok üzüyor. Siz orada bizim vatanımız için duruyorsunuz. Bu vatan için oradasınız. Teröristleri engelliyorsunuz. Belki çocuklarınızı, annelerinizi, babalarınızı, eşlerinizi bırakıyorsunuz. İnşallah evinize sağ salim dönersiniz. Biz burada sizin sayenizde rahat bir şekilde durabiliyoruz. Allah size yardım etsin. Her gün size dua ediyorum. Dualarımız her an sizinle. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri hep destekliyoruz. İnşallah bu savaş biter ülkemiz kurtulur. Türkiye’nin şanlı tarihini sadece sizler sürdürebilirsiniz ve sürdüreceğinize inanıyoruz. Eğer biz burada böyle rahatça özgürce yaşayabiliyorsak sizin sayenizdedir. Sizlere güveniyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağlıcakla kalın hepinize selamlar. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Burhan Erdayı İlkokulu 1/H sınıfı öğrencileri de Afrin’de görev yapmakta olan Mehmekçiklere resim yaparak onların yanında olduklarını ifade ettiler. Minik elleriyle resim yapıp mektup yazarak gönüllerinin büyük olduğunu gösteren öğrenciler hep bir ağızdan “Sizin yanınızdayız. Sizleri çok seviyoruz.. Allah yardımcınız olsun” diyerek onların yanlarında olduklarını belirttiler