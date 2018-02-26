Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 14:04

Öğrencilerden Mehmetçiklere moral mektubu

Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan Burhan Erdayı İlkokulu öğrencileri Afrin’de operasyonda bulunan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla mektup yazıp, resim yaptılar.

Öğrencilerden Mehmetçiklere moral mektubu

26 Şubat 2018 14:04


Burhan Erdayı İlkokulunda sosyal proje kapsamında öğrenciler bu ay ki konusu ‘Mektup Kardeşliği’ kapsamında TSK’nın Afrin bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklere mektup göndermeyi kararlaştırıldı. Bu kapsamda yazılan mektuplardan birisini yazan Burhan Erdayı İlkokulu 4 D sınıfı öğrencisi Belinay Sidelya Kurt, mektubunu öğrencilere okudu. Kurt mektubunda, “Askerlerimiz ben bu mektubu size Balıkesir’den yazıyorum. Haberleri dinleyemiyorum. Çünkü üzülüyorum. Gelen şehit haberleri beni çok üzüyor. Siz orada bizim vatanımız için duruyorsunuz. Bu vatan için oradasınız. Teröristleri engelliyorsunuz. Belki çocuklarınızı, annelerinizi, babalarınızı, eşlerinizi bırakıyorsunuz. İnşallah evinize sağ salim dönersiniz. Biz burada sizin sayenizde rahat bir şekilde durabiliyoruz. Allah size yardım etsin. Her gün size dua ediyorum. Dualarımız her an sizinle. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri hep destekliyoruz. İnşallah bu savaş biter ülkemiz kurtulur. Türkiye’nin şanlı tarihini sadece sizler sürdürebilirsiniz ve sürdüreceğinize inanıyoruz. Eğer biz burada böyle rahatça özgürce yaşayabiliyorsak sizin sayenizdedir. Sizlere güveniyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağlıcakla kalın hepinize selamlar. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.


Burhan Erdayı İlkokulu 1/H sınıfı öğrencileri de Afrin’de görev yapmakta olan Mehmekçiklere resim yaparak onların yanında olduklarını ifade ettiler. Minik elleriyle resim yapıp mektup yazarak gönüllerinin büyük olduğunu gösteren öğrenciler hep bir ağızdan “Sizin yanınızdayız. Sizleri çok seviyoruz.. Allah yardımcınız olsun” diyerek onların yanlarında olduklarını belirttiler




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç