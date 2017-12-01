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01 Aralık 2017 08:37

Öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulunda rehber öğretmenlerin öncülüğünde 8.

Öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı

01 Aralık 2017 08:37

sınıf öğrencileri için meslek tanıtımı toplantısı yapıldı. Okul Salonu’ndaki toplantıda Diş Hekimi Meltem Girgin, Acil Tıp Teknisyeni Hatice Arslan ve Fizyoterapist Dilay Tunç, kendi mesleklerini anlattılar.


Konuklar, mesleklerinin zorluklarından ve inceliklerinden bahsederken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Tekrar dünyaya gelseniz hangi mesleği seçerdiniz sorusuna ise hepsi yine kendi meslekleri seçeceklerini söylediler. İşlerini severek yaptıklarını anlatan konukların söyledikleri ilgi gördü. Konuşmacılara teşekkür eden Hürriyet Ortaokulu Müdürü Karanfil Bilgin, ”En azından öğrencilerimizin kafasındaki bazı tereddütlerin gittiğini düşünüyorum. Meslek seçimi konusunda anlatılanlar doğrultusunda kendilerine yeni bir ufuk açtıklarını düşünüyorum. Başka konuklarla meslek tanıtımlarına devam edeceğiz” dedi.




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