Öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Altıeylül Ortaokulunda başlatılan ve 13 Temmuz’a kadar sürecek olan rehberlik hizmetinde öğrenciler ile velilere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunulacak. Altıeylül Ortaokulu Rehber Öğretmeni Hasan Yalaz “Velilerimizin şuan da en büyük sıkıntısı klavuzu inceleme, klavuzla ilgili özellikle yerleştirmelerde anlama konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. O konuda velilerimizi bilgilendiriyoruz. Okullar biraz daha velilerin öncelik sıraları çok bilinmiyor. Onlarla ilgili bilgi veriyoruz”dedi.

Öncelikle kayıt alanı önemli

Altıeylül Ortaokulu Müdürü Mustafa Demir ise “Okulumuzda 2-13 Temmuz arasında tercih merkezinde 1 adet komisyonumuz bulunmakta ve 3 rehber öğretmenden oluşmakta. İlçemizde 1 tanesi gezici olmak üzere 7 tane komisyon var. Altıeylül ilçesinde toplamda 5 okulda bu komisyonlar velilerimize ücretsiz olarak bu hizmeti verecekler. Köylerden ve başka illerden gelenlere komisyonumuz yerleştirme konusunda yardımcı olacak. Okul idaresi olarak biz velilerimize yardımcı oluyoruz. Bu yıl liselere giriş sistemi, tercihler sınavın şekli, sorular değişti. Kısa bir süre öncede tercih ve yerleştirme klavuzu açıklandı. Öncelikle kayıt alanı önemli. Altıeylül ilçesinde ikamet eden bir öğrenci Altıeylül ilçesinde ki liseleri öncelikle tercih edebilecek. E-Okul sisteminde alanında ki okullar yeşil olarak yanıyor ve bu okulla öncelikli olacak. Karesi ilçesi komşu alan okulları olduğu için bunlar ikinci öncelikli olacak yerleştirmede adrese dayalı sistem esas alınıyor. Okulumuzda Karesi ilçesinde ikamet eden öğrencilere Karesi ilçesinde ki okullar öncelikli olarak açılıyor. Öğrencinin ortaokulda kaç dönem okuduğu yerleştirmede değerlendirilecek. Tercih önceliği değerlendirilecek. Birinci sırada tercih ettiği okul ve başarı dilimleri önemli değerlendirmede esas alınacak. Özürsüz devamsızlık ve yaş değerlendirilecek. Buda son değerlendirme kriteri. Sonuçlar 30 Temmuz’da açıklanacak ve tekrar Eylül’e kadar değişik zaman aralığında asıl yerleştirmeden hariç 4 tane daha ek yerleştirme olacak. Tercih yapacak öğrencilerimiz öncelikle yerleşebileceği okulları ikametkağına yakın olan okulları muhakkak yazsınlar”şeklinde konuştu.

Tercih sonrası okul onayı gerekiyor

Puan üstünlüğüne göre tercih edilen okullar hakkında bilgiler veren Demir “Puan üstünlüğüne göre tercih edilen okullar mahalli yerleştirmeden sonra ancak açılabilecek. Öğrenci bulunduğu yerdeki okulları kaydetmeden direk puan üstünlüğüne göre tercih edeceği okulları yazamayacak. Birde yatılı okulları öğrencilerimiz tercih edebilecek. Öğrtencilerimize yerleştirme tercihleri için ön çalışma formumuz var bunları veriyoruz. Birde kayıtlar sırasında kendilerine verilen güvenlik numaları ve cep telefonları gerekiyor. Öğrenci velilerimiz bu tercihlerini cep telefonundan ve evlerinden yapabilecekler. Ancak yapamayanlara rehber öğretmenlerimiz ve okul idaresi olarak biz yardımcı oluyoruz. Tercihlerini yaptıktan sonra muhakkak okul müdürlüğüne onaylatmaları gerekiyor. Bu tercih döneminin çocuklarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Velilerimiz sabah 08.30 ile 17.00 arasında okulumuza ve diğer tercih komisyonu bulunan okullara müracaat edebilirler”dedi.