Öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti başladı

Yarış Ortaokulu Müdürü Orhan Aydın’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, rehberlik odalarını da gezerek öğrenci ve velilerle sohbet etti. Rehberlik çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Yıldız, yapılan çalışmanın yerleştirme sürecinde çok önemli olduğunu belirterek, “İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak önceliğimiz her zaman öğrencilerimiz oldu. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize yerleştirme sürecinde destek olmak, velilerimizin zihinlerinde oluşan sorulara en hızlı şekilde cevap vermek ve yanlış bilgilendirmeyi ortadan kaldırmak amacıyla şu an ilimizde toplam 103 danışmanlık merkezinde 343 öğretmenimizle öğrenci ve velilerimize danışmanlık hizmeti çalışmamızı başlattık. Dursunbey, Edremit ve Altıeylül ilçelerimizde 3 mobil aracımızla da öğrenci ve velilerimize direkt mahallinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Emeği geçen okul müdürlerimize ve rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyor; tercih döneminin tüm öğrenci ve velilerimiz için hayırlı olmasını; her şeyin gönüllerince sonuçlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın Yarış Ortaokulu ziyaretine Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Şube Müdürleri Fahri Acar ve Ferhan Şahin’in de eşlik etti.