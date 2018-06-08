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08 Haziran 2018 15:51

Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

08 Haziran 2018 15:51


Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Biliyorum çok çalıştınız, gayret ettiniz ve sonunda karşılığını aldınız. Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının sonrasında karne heyecanınızı ve tatile kavuşmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Güzel bir tatili kesinlikle hak ettiniz. Sizlere özellikle bu yaz tatilinde doğaya, spora, sanata, kitap okumaya, akrabalarınıza, uçan kuşlara, karıncalara, hayvanlara, oyun oynamaya, hayal kurmaya her zaman olduğundan daha fazla vakit ayırmanızı öneriyorum. Değerli öğretmenlerimize de emekleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin hakkı ödenmez. Hepinize iyi tatiller" dedi.


Çocukların mutluluğuna ortak olan ve en çok kitap okuyan öğrencilere ’aferin’ belgelerini veren Kaymakam Demir ise "Eğitime katkısı olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu yaz tatilinin iyi geçmesi umuduyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Kitap okumayı da ihmal etmeyin" dedi.




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