Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Biliyorum çok çalıştınız, gayret ettiniz ve sonunda karşılığını aldınız. Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının sonrasında karne heyecanınızı ve tatile kavuşmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Güzel bir tatili kesinlikle hak ettiniz. Sizlere özellikle bu yaz tatilinde doğaya, spora, sanata, kitap okumaya, akrabalarınıza, uçan kuşlara, karıncalara, hayvanlara, oyun oynamaya, hayal kurmaya her zaman olduğundan daha fazla vakit ayırmanızı öneriyorum. Değerli öğretmenlerimize de emekleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin hakkı ödenmez. Hepinize iyi tatiller" dedi.

Çocukların mutluluğuna ortak olan ve en çok kitap okuyan öğrencilere ’aferin’ belgelerini veren Kaymakam Demir ise "Eğitime katkısı olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu yaz tatilinin iyi geçmesi umuduyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Kitap okumayı da ihmal etmeyin" dedi.