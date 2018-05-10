Öğrenme şenlikleri yapıldı

Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı, Halk Eğitimi Merkezi’nin amacının her zaman her yerde herkes için eğitim ve öğrenme olduğunu, bu öğrenme şenliğinin de bu amaçla düzenlendiğini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Halk Eğitiminin alanı toplum kadar geniş, hayat kadar çeşitlidir.’’ demiştir. Bu manada halk eğitimi lüks değil, bireylerin mutluluğu için yerine getirilmesi gereken bir hizmettir ifadesiyle bizde Edremit Halk Eğitimi Merkezi olarak 370 kurs açarak, 10 bin 450 kursiyere eğitim vermiş olduk. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanımefendilerinin başlattığı Okuma-Yazma Seferberliğine katılarak, 43 ayrı yerde okuma-yazma kursu açtık. 536 öğrenci okuma, yazma kursuna katıldı. İlimizde Valimiz Ersin Yazıcı’nın başlattığı, Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de destek verdiği BENGİ Projesine ve Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesine aktif olarak katıldık. İlçemizde kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüzün başlattığı Hedef 3’te 3 Projesine de katıldık. Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılan 165 öğrencimizi de üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaktayız. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Kaymakamımız Ali Sırmalı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Koç’a ve Belediye Başkanımız Kamil Saka’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca kurumumuzda çalışan idareci arkadaşlarımı, öğretmenlerimizi, usta öğreticilerimizi ve kursiyelerimizi de bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında, İlçede faaliyet gösteren; keman, bağlama, gitar gibi birçok müzik aleti konusunda uzman eğitimciler tarafından kurslar veren Halk Eğitimi Merkezi’nin öğrenme şenlikleri için düzenlediği konser büyük ilgi gördü.

Konser, Türk Halk Müziği Korosu ile başladı. Koro salonu dolduran müzikseverlerden büyük alkış aldı. Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel türküleri arka arkaya okudular. Daha sonra kursiyerlerden oluşan bağlama grubu, çeşitli makamlardan eserler çalarak protokol üyelerinden büyük alkış aldı. Akabinde keman dinletisine geçildi. Son olarak halk oyunları ekibinin performansını sergilemesiyle keyifli program sona erdi.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen öğrenme şenlikleri programına; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü İlhan Yazar, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ökçü, kurum amirleri, halk eğitim merkezi kursiyer ve usta öğreticileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.