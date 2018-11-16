Öğretmen adayları öğrencileri sevindirdi

Öğretmen adayları öğrencilerle kitap okuyarak, çeşitli hediyeler verdiler.

Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Umurlar Köyü ilk ve ortaokuluna Topluma Hizmet dersi kapsamında ziyarette bulundu. Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri, Umurlar Köyü okulu öğrencileri ile keyifli vakit geçirdiler. Okulun boş bir duvarına resimler çizen öğrenciler ayrıca ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve anasınıfı öğrencileri ile de çeşitli oyunlar oynadılar. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ertan Örgen de okuldaki 7. ve 8. sınıflara üniversiteler hakkında bir konuşma yaptı. Öğrencilere kırtasiye ve spor malzemeleri hediye eden Türkçe Öğretmenliği öğrencileri, Balıkesir Valiliği Bengi Okuma etkinliği kapsamındaki etkinliğe de katıldı.