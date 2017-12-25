Öğretmen, öğrenci ve veliler ünlü yazarlarla buluşmaya devam ediyor

Bu kapsamda, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmesi hedeflenen ve yazarlarla tanışmasına olanak sağlayan etkinlikte, Edremit’te öğrenim gören, 4 bin öğrenci, 400’e yakın öğretmen ve 300 veli yer aldı. Yaklaşık olarak 3 bin öğrenciye de yazarların imzalı kitapları dağıtıldı. Yazar Mine Sota 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Şehit Öğretmenler ilkokulu ve Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunu ziyaret etti. Öğrenciler Mine Sota ile bir araya gelmenin heyecanını yaşadılar.

Bugüne dek on iki mizah kitabı kaleme alan asıl adı Çiğdem Can olan yazar, okurlarının kendisini Mine Sota ismiyle bildiğini söyledi. Etkinlik, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin kitaplar hakkında soruların sorulduğu söyleşi ile başladı ve imza günüyle devam etti. Ardından yazar, yazarlık serüveninden kısaca bahsederek, kitaplarında güldürmekten öte gülmeyi öğretmeyi amaçladığını söyledi. Oldukça keyifli, eğlenceli ve verimli geçen söyleşide yazar, “Okuyan düşünen, hayal kuran, yüksek algı ve anlayışa sahip olan ve birbirinden güzel sorular soran öğrencilerimize hayran oldum ve onlarla gurur duydum. Bu etkinlik kapsamında başta beni davet eden Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere çok teşekkür ediyorum.’’ Dedi