Öğretmen okulu öğrencileri 54’yıl sonra bir araya geldiler

64 yılında mezun olan ve günümüzde emekliliğin tadını süren öğretmenlerin coşkulu olduğu kadar, zaman zaman duygusal anlar da yaşadıkları gece; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Cunda Uygulama Oteli’nde gerçekleşti.

1964 yılında mezun olduktan sonra uzun yıllar Anadolu’nun dört bir yanında öğretmenlik yapan ve biribirleriyle görüşemeyen öğretmenler, 2009 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde kurulan grup aracılığıyla yeniden görüşmeye başladı.

İlk kez 2009 yılında Ankara’da düzenlenen bir buluşmayla bir araya gelen Niğde Öğretmen Okulu’nun 1964 yılı mezunları daha sonra sırasıyla; Niğde, Eskişehir, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Amasra’da düzenlenen eğlenceli gecelerle yılda bir kez de olsa anılarını tazeleme geleneğini Ayvalık’ta da sürdürdü. Öğretmenler yerel sanatçılar eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.

Geceyi organize eden Niğde Öğretmenlerden Duygu Uğur, aslen,“Biz aynı okulun mezunları olarak son 9 yıldan bu yana Türkiye’nin çeşitli kentlerinde toplanıyoruz. Bu yıl da Ayvalık’ta bu organizasyonu düzenledik. Bugün burada Türkiye’nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızla bir kez daha buluştuk. Biz o grubun Ayvalıklı emekli öğretmenleri olarak bugün burada arkadaşlarımızı ağırlamaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Emekli öğretmen ve lise müdürü Şükriye Coşkun da, “Aramızda ağlayanlar, gülenler hepsi bir arada. Elbette duygusallaşıyoruz. Çünkü bir zamanlar bizler de genç öğretmenlerdik. Aradan bunca yıl geçti ve hepimiz emekli olduk. Hala birbirimize o duygularla sımsıkı sarılıyoruz” diye konuştu.

Emekli müzik öğretmeni Maide Kılınçer ise; “Mezun olduktan sonra Anadolu’nun bir çok kentine görev icabı savrulduk. Yıllar sonra da emekli olduk. Son 9 yıldan bu yana da bu buluşmaları adet haline getirdik. Çok ama çok mutluyuz” dedi.

80 emekli öğretmenin Ayvalık’taki buluşmaları 3 gün sürerken, mezunlar Ayvalık’taki gezi programının son gününde ise Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeyi de ihmal etmediler.