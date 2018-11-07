Öğretmen ve öğrenciler korosu kuruluyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan 70 kişilik koro kuruluyor.

Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan BENGİ projesi kapsamında yürürlüğe giren “Balıkesir Bağlamada Buluşuyor” projesinin ilk toplantısı Manyas öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya Balıkesir'in 16 ilçesinden 20 öğretmen katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Müdür Yüksel Demir, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan projede 16 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katılımı ve Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Balıkesir'in gündemine müziği ve bağlamayı taşımayı amaçladıklarını söyledi. Yüksel Demir, “Bölge de bir müzik kültürü oluşturmak, bunu öğrenilebilir ve kalıcı hale getirmek için bu çalışmayı başlattık. Projemizde 16 farklı ilçemizden 40 öğrencimiz sazlarıyla 16 öğrencimiz de koroda şarkı söyleyecek, toplamda yetmiş kişilik dev bir orkestra oluşacak ve 26 Nisan'da Balıkesir'de büyük bir konser verilecek” dedi.