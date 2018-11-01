Öğretmenler bandosu ilk konserini verdi

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda kurulan Öğretmenler Bandosu beğeni topluyor. Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde oluşturulan bando takımında değişik okullardan 25 öğretmen görev aldı.

14'ü kadın 25 öğretmenin görev aldığı bando takımının değişik etkinliklerde görev alacakları açıklandı. Ay yıldızlı tişörtleriyle gösteri yapan öğretmenler, bandoda görev almaktan mutlu olduklarını anlatırken, Özgür Aras da arkadaşlarına teşekkür etti. Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Emel Baran, “Ben emekli beden eğitimi öğretmeniyim. Daha önce bando takımında hiç görev almadım. İçimde bir ukdeydi. Öğretmenlerden kurulu bu bando ekibini duyunca koşa koşa geldim. Gururla, şevkle arzu ile çalıştım. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi. Ruhi Hançer de, ”İlkokuldayken bando takımındaydım. Sonra beden eğitimi öğretmeni oldum. Beden eğitimi öğretmeni olarak çocukları çalıştırmak ayrı bir heyecandı. Şimdi Özgür hocamızın bünyesinde böyle bir güzellik yapalım dedik. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber bandomuzu oluşturduk. Güzel bir gösteri yaptığımızı düşünüyorum” dedi. Mine Bunsuz ise, “Ben ilk defa katılıyorum. Çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Gençlerimizde, öğrencilerimizde mutlaka bando çalışmalarına katılmalı. Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi. Bandonun kurucusu Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras da, “Hayatımıza bir renk katabilmek bir hareket getirebilmek adına böyle bir girişimde bulunduk. Burhaniye'de çalışan tüm öğretmenler, memurlar, yardımcı hizmetlerden oluşan bir boru trampet takımı kurduk. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Halkımızın sıcak ilgisi bizi çok mutlu etti. Burhaniye'deki öğretmen arkadaşlarımız için de bir şans olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.