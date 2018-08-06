Oğuzhan Çapar’dan kötü haber

Yapılan kontroller sonucunda genç stoperin ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.

İstanbul’da ameliyat olacak olan Oğuzhan Çapar’ın 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oğuzhan Çapar sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, en kısa sürede daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek istediğini söyledi. Çapar, “Pazartesi günü Bodrumspor ile oynanan hazırlık maçında yaşadığım sakatlık sonucu ön çapraz bağlarımda kopukluk tespit edilmiştir. En kısa zamanda ameliyat olup güçlü bir şekilde sahalara dönmek dileğiyle dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Balıkesirspor Baltok resmi internet sitesinden de Oğuzhan Çapar ile bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bodrumspor ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Oğuzhan Çapar’ın MR’ında ön çapraz bağlarının kopmuş olduğu tespit edildi. Bu hafta İstanbul’da ameliyat olması planlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sahalarda yeniden görmeyi temenni ediyoruz” denildi.