Oğuzhan Sungur, Karesispor’da

Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde ilk yarıyı lider bitiren Karesispor, Türk Telekom’dan kısa forvet pozisyonunda oynayan Oğuzhan Sungur’u transfer etti.

Türkiye 2. Basketbol Ligi takımlarından Karesispor Basketbol takımı, Türk Telekom’dan kısa forvet pozisyonunda oynayan Oğuzhan Sungur’u kadrosuna kattı. TB2L’de ilk yarıyı lider bitiren Karesispor 2. yarı hazırlıklarını Fethiye’de tamamlayarak, Balıkesir’e dönüş yaptı. Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, "İkinci yarı hazırlıklarına ara vermeden başladık. Teknik kadronun isteği üzerine Türk Telekom’dan kısa forvet Oğuzhan’ı takımımıza kazandırdık. İlk devreyi lider olarak bitirmenin gururunu yaşıyoruz, ancak işimiz henüz bitmedi. Amacımız ilk devrede yakaladığımız performansı devam ettirmek ve ikinci devrede oynayacağımız tüm maçlarımızı kazanarak play-off’lara yenilgisiz gitmek. Hedefimiz Karesispor’u Play-Off’larda da şampiyon yaparak Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne çıkmak" dedi.

Oğuzhan Sungur kimdir?

1991 Bursa doğumlu olan Oğuzhan Sungur, 2011- 2014 sezonunda Final Gençlik, 2014-2015 sezonunda Sakarya BŞB Basketbol, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ve bu sezon da Türk Telekom formasıyla kısa forvet oynadı. TBL’de 16 maçta 5.6 sayı, 2.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarını tutturdu.